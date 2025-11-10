Coahuila alcanza 18 millones de acciones médicas durante 2025

Se prevé fortalecer la atención preventiva, mejorar la cobertura médica en comunidades rurales y consolidar el modelo de atención gratuita.

En lo que va del año, el Gobierno de Coahuila ha realizado más de 18 millones de acciones médicas en los 133 Centros de Salud del estado, como parte del Gran Programa de Salud Popular, enfocado en atender a personas sin seguridad social y grupos vulnerables.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que, en promedio, cada unidad médica ofrece alrededor de 130 mil servicios anuales, que incluyen consultas generales, estudios preventivos, aplicación de vacunas y orientación familiar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los Centros de Salud han otorgado 340 mil consultas médicas, 880 mil tamizajes para detección de enfermedades crónicas, 700 mil aplicaciones de vacunas y 400 mil atenciones en planificación familiar.

Jiménez Salinas destacó que una de las principales metas del programa ha sido garantizar el abasto de medicamentos, que actualmente alcanza el 90 por ciento del cuadro básico en el primer nivel de atención.

Entre los servicios adicionales se incluyen atención dental, control de embarazo, estudios clínicos, orientación en salud mental, entrega de anticonceptivos y realización de vasectomías.

El gobernador recordó que los 133 Centros de Salud del estado fueron rehabilitados y equipados durante los últimos meses, lo que ha permitido mejorar la calidad de atención y ampliar la capacidad operativa.

Actualmente, el sistema estatal de salud cuenta con más de 3 mil colaboradores, entre médicos, enfermeras, brigadistas y personal de apoyo, quienes sostienen la operación diaria de los centros.

El gobierno estatal prevé mantener la expansión del programa de salud popular en 2026, con el objetivo de fortalecer la atención preventiva, mejorar la cobertura médica en comunidades rurales y consolidar el modelo de atención gratuita en los 38 municipios de Coahuila.