Coahuila activa coordinación total ante el frente frío

Brigadas estatales y municipales realizan recorridos preventivos para localizar a personas en situación de calle o zonas de riesgo por frío extremo

Ante el descenso de temperaturas previsto para los próximos días, Coahuila se encuentra preparado para enfrentar el frente frío, con una estrategia de coordinación total entre los tres órdenes de gobierno, informó el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González.

El funcionario explicó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene comunicación y trabajo permanente con los 38 municipios, así como con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Protección Civil, policías estatales y unidades municipales de Protección Civil, para reducir riesgos durante la temporada invernal.

Uno de los ejes centrales es la atención a personas en situación vulnerable. Actualmente, el estado cuenta con cerca de 100 refugios temporales habilitados, con capacidad aproximada para 10,000 personas, equipados con cobijas, colchonetas, mantas térmicas, alimentos calientes y atención médica básica. Estos espacios se activan de inmediato cuando las condiciones climáticas representan un riesgo para la salud.

De forma paralela, brigadas estatales y municipales realizan recorridos preventivos para localizar a personas en situación de calle, entregar abrigo, ofrecer traslado voluntario a refugios y apoyar a quienes se encuentren en tránsito o en zonas de riesgo por frío extremo.

En materia de movilidad y seguridad vial, el Gobierno del Estado mantiene listos insumos y personal para la aplicación de sal en puentes y carreteras, con el fin de evitar la formación de hielo.

Además, se cuenta con una estrategia especial para la Carretera Federal 57, en el tramo de Los Chorros, donde se prevén rutas alternas y atención inmediata, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades locales.

Oscar Pimentel subrayó que, ante cualquier contingencia, la autoridad municipal es el primer contacto, con respaldo inmediato del Gobierno del Estado y, de ser necesario, la activación de protocolos federales como el Plan DN-III-E.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población a evitar el uso de anafres o braseros dentro de viviendas, utilizar calentadores solo en espacios ventilados, proteger a niñas, niños, adultos mayores y mascotas, y reportar cualquier situación de riesgo al 911, disponible las 24 horas.