Coahuila abre registro a pensión Bienestar de 6 mil 400 pesos

Del 19 al 25 de octubre habrá registro a la Pensión Bienestar para mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, de 9:00 a 16:00 horas.

A partir de este lunes y hasta el domingo 25 de octubre permanecerá abierto en Coahuila el registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, programas que otorgan apoyos económicos bimestrales de hasta 6 mil 400 pesos.

La Delegación de Programas para el Bienestar en Coahuila informó que podrán realizar el trámite las personas de 65 años o más, así como las mujeres de entre 60 y 64 años que cumplan con los criterios de incorporación.

Durante 2026, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses, mientras que las mujeres inscritas en el programa Mujeres Bienestar obtienen 3 mil 100 pesos bimestrales.

Los servidores de la Nación participarán en el operativo de incorporación para orientar a los solicitantes en las distintas regiones del estado.

Calendario de registro del 19 al 25 de octubre

Los módulos atenderán de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

| Día | Letras del apellido |

Lunes 19 de octubre: A, B, C

Martes 20 de octubre. D, E, F, G, H

Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M

Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 24 de octubre: Todas las letras

Domingo 25 de octubre: Todas las letras.

Las autoridades federales indicaron que las personas que no puedan acudir durante el día asignado a su apellido tendrán la posibilidad de presentarse el sábado 24 o domingo 25 de octubre, cuando se atenderá a solicitantes de todas las letras.

¿Dónde realizar el trámite en Coahuila?

Las personas interesadas deberán acudir a los módulos de incorporación habilitados por la Secretaría de Bienestar, cuya ubicación puede consultarse en el portal oficial gob.mx/bienestar.

El registro será presencial y la atención se realizará de las 9:00 a las 16:00 horas durante los siete días del operativo.

La Delegación de Bienestar en Coahuila no precisó en su comunicado el número de módulos disponibles ni la cantidad de personas que se espera incorporar durante esta jornada.

Los apoyos económicos se entregan directamente a los beneficiarios, sin intermediarios, una vez que se completa el procedimiento de incorporación correspondiente.