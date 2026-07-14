Coahuila abre Premio Estatal de la Juventud 2026

El registro se realiza a través de una plataforma digital donde los aspirantes o terceros podrán presentar la postulación acompañada de evidencias

Con el objetivo de reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de las juventudes coahuilenses, el Gobierno del Estado presentó la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud “Jóvenes Gigantes 2026”, una distinción que será entregada durante las actividades del Mes de la Juventud, en agosto.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que, aunque las políticas dirigidas a este sector se impulsan durante todo el año, en agosto se refuerzan las acciones con una agenda especial de eventos encabezados por distintas dependencias estatales.

Convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de agosto

El funcionario explicó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de agosto y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años que residan en Coahuila y hayan sobresalido en alguno de los 12 rubros contemplados.

Entre las categorías se encuentran excelencia académica, deporte, arte y cultura, emprendimiento, ciencia y tecnología, inclusión social, protección al medio ambiente y, como novedad para este año, la categoría de Generadores de Contenido con Responsabilidad Social, creada para reconocer a quienes utilizan las redes sociales para promover causas positivas y aportar al desarrollo de sus comunidades.

El registro se realiza a través de una plataforma digital donde los aspirantes o terceros podrán presentar la postulación acompañada de evidencias que respalden sus logros.

Entregarán estímulos por una bolsa total de 600 mil pesos

Martínez y Morales informó que se entregarán tres reconocimientos por cada categoría: un ganador con un estímulo económico de 30 mil pesos y dos menciones honoríficas de 10 mil pesos cada una, lo que representa una bolsa total de 600 mil pesos.

Añadió que, pese a que la difusión oficial apenas comienza, la convocatoria ya supera los 300 registros, por lo que se espera una amplia participación. El fallo se dará a conocer a más tardar el 14 de agosto y la ceremonia de premiación será encabezada por el gobernador Manolo Jiménez durante la última semana del mes.