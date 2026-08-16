Coahuila 1000 arranca con pilotos de México y el extranjero

La edición 2026 del rally inició en Torreón y dejará una derrama económica estimada en 50 millones de pesos para Coahuila

Con el banderazo de salida en la Plaza Mayor de Torreón, arrancó este viernes la edición 2026 del Coahuila 1000 ¡Vamos Seguros!, rally y carrera turística que reúne a pilotos nacionales y extranjeros y que representa una derrama económica estimada en alrededor de 50 millones de pesos para el estado.

El alcalde Miguel Riquelme Solís se sumó como participante a esta travesía por el desierto coahuilense y destacó que son ya 10 años de participar en la Coahuila 1000, tiempo en el que ha sido testigo del crecimiento que ha tenido la competencia y de la llegada de más pilotos atraídos por los paisajes y ecosistemas del estado.

Señaló que además de disfrutar de los distintos ecosistemas que ofrece Coahuila, los participantes encuentran en el recorrido seguridad, tranquilidad y un ambiente familiar, factores que han permitido que el evento se consolide como una tradición y aumente año con año su participación.

Destacó también que las condiciones de seguridad que prevalecen en los 38 municipios permiten realizar actividades de esta naturaleza y proyectan una imagen positiva de Coahuila a nivel nacional e internacional.

Riquelme Solís reiteró su orgullo por recibir a los pilotos en la entidad y destacó la anfitrionía de Torreón como punto de partida de esta aventura.

El banderazo estuvo a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes dieron inicio al recorrido que llevará a los competidores por diferentes regiones y paisajes del estado.