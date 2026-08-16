Coahuila 1000 arranca con pilotos de México y el extranjero

Con el banderazo de salida en la Plaza Mayor de Torreón, arrancó este viernes la edición 2026 del Coahuila 1000 ¡Vamos Seguros!, rally y carrera turística que reúne a pilotos nacionales y extranjeros y que representa una derrama económica estimada en alrededor de 50 millones de pesos para el estado.
El alcalde Miguel Riquelme Solís se sumó como participante a esta travesía por el desierto coahuilense y destacó que son ya 10 años de participar en la Coahuila 1000, tiempo en el que ha sido testigo del crecimiento que ha tenido la competencia y de la llegada de más pilotos atraídos por los paisajes y ecosistemas del estado.
Señaló que además de disfrutar de los distintos ecosistemas que ofrece Coahuila, los participantes encuentran en el recorrido seguridad, tranquilidad y un ambiente familiar, factores que han permitido que el evento se consolide como una tradición y aumente año con año su participación.
Destacó también que las condiciones de seguridad que prevalecen en los 38 municipios permiten realizar actividades de esta naturaleza y proyectan una imagen positiva de Coahuila a nivel nacional e internacional.
Riquelme Solís reiteró su orgullo por recibir a los pilotos en la entidad y destacó la anfitrionía de Torreón como punto de partida de esta aventura.
El banderazo estuvo a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes dieron inicio al recorrido que llevará a los competidores por diferentes regiones y paisajes del estado.