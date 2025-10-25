CoahVino Fest 2025: Saltillo celebra al vino en grande

Los asistentes disfrutarán etiquetas selectas de Coahuila y México, además de catas, maridajes y cocina gourmet de los chefs más reconocidos del estado.

El próximo jueves 27 de noviembre de 2025, el Museo del Desierto será sede del CoahVino Fest 2025, el evento enológico más importante del estado, que reunirá a más de 30 productores de vino y 30 restaurantes en una celebración que combina gastronomía, cultura y arte, con la participación de alrededor de 1,500 asistentes.

Organizado por la Asociación de Productores de Vinos de Coahuila A.C., el festival se ha consolidado como una tradición anual que promueve lo mejor de la producción vitivinícola local, el talento gastronómico y la identidad cultural de la región, donde en total se tienen a 40 casas vitivinícolas que producen vinos que han ganado cerca de 1,800 medallas.

Durante la jornada, los visitantes podrán degustar las mejores etiquetas de Coahuila y del país, además de participar en maridajes, catas y muestras gastronómicas preparadas por chefs de los restaurantes más reconocidos del estado.

Los productores ofrecerán una amplia variedad de vinos, desde los más reconocidos hasta nuevas mezclas creadas por las bodegas locales, resaltando la riqueza de los frutos y el trabajo de la tierra coahuilense.

El festival también contará con un paseo del arte, en el que artistas plásticos exhibirán y pondrán a la venta sus obras, así como con presentaciones musicales y artísticas que complementarán la experiencia de los asistentes.

La edición 2025 del CoahVino Fest se realizará de 7:30 de la noche a 2:00 de la madrugada, ofreciendo un espacio para el disfrute del vino, la cultura y la convivencia entre productores, empresarios y público en general.

Con este evento, Coahuila reafirma su posición como referente nacional en la producción vitivinícola, celebrando la calidad y tradición de sus bodegas, así como el crecimiento de la Ruta Vinos & Dinos como uno de los principales atractivos turísticos del norte del país.