CNCI inaugura complejo deportivo de 4 mil metros cuadrados

El nuevo Centro Deportivo Fénix contará con canchas de pádel, fútbol 7, flag football y un gimnasio para impulsar la formación integral.

La Universidad CNCI inauguró en su Campus Saltillo un nuevo complejo deportivo de 4 mil metros cuadrados, con espacios para pádel, fútbol 7, flag football, básquetbol, voleibol y porristas, como parte de la ampliación de infraestructura destinada a la formación integral de sus estudiantes.

El denominado Centro Deportivo Fénix fue entregado formalmente a la comunidad estudiantil con la presencia de consejeros y directivos de la institución, entre ellos Federico Eugenio Salinas Treviño y Andrés Hinojosa Jiménez, consejeros de la Universidad CNCI; Fernando González Hidalgo, director general de la Universidad CNCI; Carlos Alberto Melo Diez de Bonilla, rector; y José Gustavo Salinas López, director del Campus Saltillo.

También participaron Cindy Dávila Cavazos, directora de Calidad en el Deporte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, así como Edgar Omar Puente Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo.

Las nuevas instalaciones incluyen dos canchas profesionales de pádel, una cancha multidisciplinaria con medidas para fútbol 7 y flag football, y un gimnasio semicerrado con áreas reglamentarias para básquetbol y voleibol, además de espacios para la disciplina de porristas.

José Gustavo Salinas López, director de CNCI Campus Saltillo, explicó que el objetivo es ofrecer a los alumnos oportunidades adicionales para desarrollar habilidades fuera del aula.

“Lo más importante es seguir generando experiencias para el estudiante, pero sobre todo para su formación integral”, señaló.

El complejo cuenta con iluminación para permitir entrenamientos en horarios extendidos, incluso por la noche, particularmente para estudiantes que combinan sus estudios con actividades laborales.

CONSEJEROS DESTACAN FORMACIÓN MÁS ALLÁ DEL AULA

Durante la ceremonia, el consejero Federico Eugenio Salinas Treviño destacó que la experiencia universitaria no debe concentrarse únicamente en el desarrollo académico.

“Parte de la formación de una persona es que viva un ambiente deportivo, donde haya competencia, diversión y ejercicio”, expresó.

Señaló que las nuevas instalaciones fueron desarrolladas para que sean utilizadas directamente por los estudiantes y puedan convertirse en un espacio de convivencia y competencia.

“Estas instalaciones son para ustedes, para que las usen, para que las disfruten y para que ganen los torneos”, dijo ante la comunidad estudiantil.

Por su parte, Andrés Hinojosa Jiménez, también consejero de la Universidad CNCI, señaló que la ampliación del campus responde a una intención de continuar fortaleciendo las oportunidades disponibles para los estudiantes.

“El objetivo de todo esto es ayudar a que como comunidad podamos ir cada vez aspirando a más, ir mejorando y tener un impacto positivo en toda la comunidad”, señaló.

Hinojosa Jiménez adelantó además que existen nuevos proyectos para el Campus Saltillo, aunque por el momento no detalló cuáles serán.

“Ojalá pronto les podamos dar más y mejores noticias respecto a este campus y lo que se viene”, expresó.

CAMPUS SALTILLO SUPERA LOS 3 MIL ESTUDIANTES

El rector Carlos Alberto Melo Diez de Bonilla señaló que la entrega del complejo deportivo representa la consolidación de un proyecto que comenzó hace aproximadamente 15 años con la construcción del Campus Saltillo.

Actualmente, el plantel supera los 3 mil estudiantes, mientras que la institución reporta más de 10 mil profesionistas incorporados al mercado laboral.

“Estamos viendo aterrizado un sueño que teníamos desde hace 15 años, que era que además de instalaciones académicas fuertes, nuestros alumnos contaran con un espacio que fomentara también el bienestar físico”, señaló.

Melo Diez de Bonilla destacó que el deporte permite desarrollar competencias como trabajo en equipo, disciplina, esfuerzo y colaboración, que también tienen aplicación en el ámbito profesional.

La universidad cuenta actualmente con 21 licenciaturas, ocho maestrías y dos modalidades de bachillerato, una general y otra bilingüe.

Además, prepara la incorporación de la Licenciatura en Psicología, con la que ampliará su oferta hacia el área de ciencias de la salud.

RECONOCEN A EQUIPO CAMPEÓN

Durante la ceremonia también fueron presentados los equipos representativos de básquetbol, voleibol, pádel, fútbol y flag football, cuyos capitanes recibieron material deportivo para sus actividades.

Uno de los momentos centrales fue el reconocimiento al equipo femenil de flag football, campeón de la Liga Universitaria de Fútbol Bandera 2026.

La entrenadora Alisson Becerra, la capitana Alondra Solís Uvalle y el resto del equipo participaron en la presentación del banner conmemorativo del campeonato.

Con la apertura del Centro Deportivo Fénix, la Universidad CNCI busca complementar el crecimiento académico del Campus Saltillo con infraestructura para deporte, convivencia y competencia universitaria, dirigida tanto a estudiantes presenciales como a integrantes de la comunidad virtual.