Clínicas municipales en Ramos Arizpe próximas a abrir sus puertas

Clínicas de salud en Ramos Arizpe, construidas por el Gobierno Municipal, avanzan y pronto operarán para brindar atención médica gratuita a la población

Las clínicas de salud que construye el Gobierno Municipal en Ramos Arizpe registran avances significativos y se encuentran cerca de iniciar operaciones, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población que más lo necesita.

Los nuevos espacios estarán ubicados en la colonia Analco, en la Plaza Pistaches y en una tercera sede aún por anunciarse. Cada una podrá atender hasta 13 mil ciudadanos previamente seleccionados mediante estudios socioeconómicos, con el fin de garantizar que los beneficios lleguen de manera directa y justa.

El modelo contempla atención médica general, entrega de medicamentos, consultas dentales, distribución de lentes, estudios de laboratorio —incluidas pruebas de VIH— y servicios especializados mediante telemedicina.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que este proyecto responde a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía: “Será un placer y un honor entregar este beneficio a las personas que realmente lo necesitan”, expresó.