Clínicas del Magisterio se preparan ante males respiratorios

Por: Antonio Herrera 16 Noviembre 2026, 19:49 Compartir

Por esta razón, señaló que estarán atentos durante los próximos días para brindar atención médica a los derechohabientes que lo necesiten

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Ante el descenso de las temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias, las clínicas del Servicio Médico del Magisterio se mantienen preparadas para atender la demanda de los docentes y sus familias, informó Jorge Bill Soto Almaguer, director del Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación en Coahuila. Prevén atención ante contagios entre alumnos y maestros El funcionario explicó que durante esta temporada suele presentarse una cadena de contagios, pues los alumnos enferman y posteriormente transmiten los padecimientos a sus padres y maestros, quienes también pueden llevar las infecciones hasta sus hogares. Por esta razón, señaló que estarán atentos durante los próximos días para brindar atención médica a los derechohabientes que lo necesiten. Mejora el abastecimiento de medicamentos Como parte de las buenas noticias, Soto Almaguer destacó que el abastecimiento de medicamentos ha mejorado considerablemente, por lo que aseguró que las clínicas cuentan con mejores condiciones para responder a las necesidades de los trabajadores de la educación durante esta recta final de 2026