Clínicas de Ramos Arizpe rebasan 48 mil consultas gratuitas

Las autoridades municipales señalaron que las Clínicas de la Salud Popular continuarán ofreciendo consultas, medicamentos y servicios preventivos gratuitos

Las dos Clínicas de la Salud Popular de Ramos Arizpe realizaron más de 48 mil acciones médicas gratuitas durante el primer semestre del año, entre consultas, entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, atención dental y servicios de optometría.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, de enero a la fecha se han brindado 48 mil 290 servicios, entre los que destacan 7 mil 786 consultas médicas generales, 18 mil 760 medicamentos gratuitos, 12 mil 332 estudios de laboratorio, mil 715 consultas dentales, 3 mil 264 procedimientos odontológicos, 2 mil 540 interpretaciones de estudios clínicos, 983 exámenes de la vista y la entrega de 910 lentes.

Las clínicas, ubicadas en los sectores Analco y Manantiales, ofrecen atención médica de primer nivel con el objetivo de acercar servicios de salud a la población y reducir el gasto familiar.

Victoria Ortiz, habitante de la colonia Villa Sol, destacó que el programa representa un apoyo para quienes no cuentan con recursos para acudir a una consulta privada.

“Hoy vine porque mi hijo tiene tos y lo atendieron muy bien. Me pareció excelente que tanto la consulta como los medicamentos sean gratuitos. Es una ayuda muy grande porque a veces no podemos pagar un doctor particular”, comentó.

Por su parte, Sonia Franco, vecina de la colonia Analco, señaló que el mayor beneficio es el ahorro que representa recibir atención médica y medicamentos sin costo.

“Ayer vine a consulta y hoy regresé por mi receta; ambas fueron gratuitas. Muchas veces alcanzamos a pagar la consulta, pero ya no los medicamentos. Esto beneficia mucho a las familias”, expresó.

Las autoridades municipales señalaron que las Clínicas de la Salud Popular continuarán ofreciendo consultas, medicamentos y servicios preventivos gratuitos para fortalecer la atención médica de primer nivel en el municipio.