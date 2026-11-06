Clima en Coahuila: prevén fuertes rachas de viento este jueves

El SMN pronostica vientos de 30 a 50 km/h en Coahuila. En Torreón se espera cielo despejado y una temperatura máxima de 31 grados

Coahuila tendrá este jueves 5 de noviembre condiciones meteorológicas relativamente estables, aunque uno de los principales factores a considerar serán las rachas de viento, que podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío número 4 permanecerá extendido sobre el noreste del país.

Entre sus efectos se encuentran las fuertes ráfagas previstas para Coahuila, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posible formación de tolvaneras y el desplazamiento de objetos.

¿Habrá lluvias en Coahuila?

El pronóstico del SMN no contempla precipitaciones para Coahuila durante este jueves, por lo que se espera que prevalezcan condiciones sin lluvia en la entidad.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

¿Qué temperaturas habrá en Coahuila?

En el estado se espera un ambiente más templado durante el día, aunque las rachas de viento podrían modificar la sensación térmica en algunas regiones.

Las condiciones más frías se presentarán principalmente en zonas serranas de otras entidades del norte del país; para Coahuila, el pronóstico proporcionado no especifica temperaturas mínimas particulares para la madrugada del viernes 6 de noviembre.

Pronóstico del clima en La Laguna para este jueves 5 de noviembre

En la Comarca Lagunera de Coahuila se prevé una jornada mayormente soleada, con temperaturas máximas cercanas a los 31 grados Celsius y mínimas alrededor de los 16 grados. Para Torreón, la probabilidad de lluvia será de cero por ciento.

Clima en Torreón

Condiciones: despejado.

Temperatura máxima y mínima: 31/16 °C.

Precipitación estimada: 0 litros por metro cuadrado.

Probabilidad de lluvia: 0 %.

Velocidad del viento: de 5 a 10 km/h.

Dirección del viento: noroeste.

Ráfagas: 29 km/h.

De esta manera, Torreón tendrá un jueves con cielo despejado y temperaturas cálidas durante la tarde. Aunque las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre, es importante considerar las rachas de viento previstas para Coahuila y evitar exponerse en caso de que se presenten tolvaneras.