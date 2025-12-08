Clausuran quinta en Torreón por presuntas irregularidades

Además del incumplimiento de horario y la falta de permisos, varias personas se encontraban realizando actos íntimos en habitaciones de la quinta

Durante la madrugada del domingo, una quinta ubicada en el ejido La Rosita fue intervenida por la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, luego de que se detectaran diversas irregularidades que derivaron en su clausura inmediata. El caso se originó a partir de un reporte ciudadano que alertó sobre el exceso de ruido y actividad inusual en el inmueble, lo que movilizó a las autoridades municipales para realizar una inspección en el lugar.

¿Por qué fue clausurada la quinta en el ejido La Rosita?

El aviso al 911 se registró alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando vecinos de la zona reportaron música a alto volumen y constantes ruidos provenientes del lugar. Al recibir el reporte, se trasladaron tanto elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como personal de Inspección y Verificación, quienes al llegar constataron que en el sitio se desarrollaba una fiesta fuera del horario permitido.

De acuerdo con el reglamento municipal, este tipo de eventos deben concluir a más tardar a las 2:00 de la mañana. Sin embargo, al momento de la llegada de los inspectores, la convivencia continuaba y además se detectó consumo de bebidas alcohólicas sin que los responsables del sitio pudieran presentar permisos ni documentación correspondiente que avalara la venta o distribución de alcohol en el inmueble.

¿Qué irregularidades detectaron las autoridades durante la inspección?

Durante la revisión del lugar, los funcionarios municipales observaron que, además del incumplimiento de horario y la falta de permisos, varias personas se encontraban realizando conductas íntimas en habitaciones de la quinta, una actividad que no está permitida en salones de eventos ni en espacios recreativos de este tipo. Este hecho fue considerado como una violación directa al reglamento, ya que el inmueble no cuenta con la autorización para actividades ajenas a su supuesto giro.

Al notar la presencia de las autoridades, algunos de los asistentes optaron por atrincherarse dentro de la quinta, impidiendo el acceso de los elementos de inspección. Esta acción también fue considerada como una infracción, al representar una obstrucción a la labor de la autoridad, dificultando el cumplimiento del procedimiento correspondiente.

¿Qué pasó después de la intervención y qué sigue para el inmueble?

Ante la suma de faltas detectadas, como el funcionamiento fuera de horario, el consumo de alcohol sin permisos, las actividades impropias del lugar y la presunta operación como punto de encuentro clandestino, el personal de Inspección y Verificación procedió a la elaboración del acta administrativa. Posteriormente, se colocaron sellos de clausura en la entrada principal, dejando el sitio inhabilitado hasta nuevo aviso.

El inmueble quedó a disposición de las autoridades municipales para las investigaciones adicionales que permitan determinar las sanciones correspondientes y esclarecer si el lugar operaba de manera permanente bajo irregularidades. Mientras tanto, se mantiene la restricción de acceso y cualquier actividad en el sitio queda estrictamente prohibida, como parte del seguimiento legal que continuará en los próximos días.