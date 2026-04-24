Clausuran predios por venta ilegal de terrenos en Arteaga

Autoridades municipales señalaron que estas acciones responden a una problemática creciente en distintas zonas de Arteaga

Dos predios ubicados en la zona de Sierra Hermosa , en Arteaga Coahuila fueron clausurados por autoridades municipales tras detectarse irregularidades en la remoción de vegetación y la presunta venta ilegal de terrenos ejidales.

El operativo fue encabezado por el área de Desarrollo Urbano, luego de identificar que los terrenos, de aproximadamente una hectárea cada uno, estaban siendo ofertados sin cumplir con los requisitos legales, ya que las tierras ejidales no pueden comercializarse sin contar con el dominio pleno.

Uno de los predios se ubica en área de uso común del ejido, mientras que el otro corresponde a una parcela, en ambos casos bajo condiciones que incumplen la normativa vigente.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones responden a una problemática creciente en distintas zonas de Arteaga, donde se han detectado prácticas similares de venta irregular de terrenos.

Entre las áreas con reportes se encuentran El Poleo, Chapultepec, Los Llanos y El Tunal, donde se ha advertido la comercialización de tierras sin documentación legal.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores indicó que estos operativos buscan proteger el patrimonio de la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley en el municipio.

Además, el gobierno municipal hizo un llamado a la población para verificar la legalidad de los predios antes de realizar cualquier compra y evitar afectaciones económicas.

Las autoridades reiteraron que la venta o promoción de terrenos sin autorización es ilegal y advirtieron que continuarán con operativos permanentes para frenar estas prácticas.