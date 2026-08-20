Clausuran predio irregular en Saltillo; refuerzan vigilancia

Aunque la intervención fue realizada por el Gobierno de Saltillo, hasta el momento el seguimiento del caso se mantiene en manos de autoridades del Estado

Autoridades municipales de Saltillo llevaron a cabo la clausura de un predio señalado por presuntas irregularidades, en una acción en la que también participaron elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron los encargados de colocar los sellos de clausura en el lugar.

El operativo forma parte de las medidas emprendidas para evitar que continúen trabajos o asentamientos en terrenos cuya situación legal o administrativa no se encuentra regularizada.

Aunque la intervención fue realizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, hasta el momento el seguimiento del caso se mantiene en manos de autoridades del Estado, quienes deberán determinar las acciones correspondientes respecto a la situación del terreno.

La problemática ha generado preocupación ante la aparición de otros casos de invasiones y ocupaciones de predios que no cuentan con las condiciones necesarias para ser utilizados o comercializados legalmente.

Hasta ahora, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es quien públicamente ha abordado este tema y también ha advertido sobre otros casos relacionados con invasiones y terrenos irregulares en distintos sectores.

El edil ha insistido en la importancia de que la población se informe y verifique la situación jurídica de los predios antes de realizar cualquier compra, con el fin de evitar fraudes y proteger el patrimonio de las familias.