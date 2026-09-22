Clausuran ocho inmuebles irregulares en Sierra de Zapalinamé

En los operativos participan también elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Ambiental y otras áreas municipales

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó la clausura de ocho inmuebles que presentaban irregularidades dentro de la Zona de Restauración de la Sierra de Zapalinamé, como parte de los operativos de vigilancia para evitar el crecimiento de construcciones fuera de la normatividad.

Las acciones fueron encabezadas a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y derivaron también de reportes realizados por habitantes que alertaron sobre obras en este sector protegido.

Inspeccionan permisos de construcciones en Zapalinamé

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que durante las inspecciones se revisan las condiciones de los trabajos y la documentación correspondiente, y cuando se detecta que una construcción carece de los permisos requeridos se procede a colocar los sellos de clausura.

Señaló que la supervisión busca contener la expansión de asentamientos irregulares y prevenir que familias se establezcan en zonas donde podrían enfrentar diferentes riesgos.

Mantendrán vigilancia permanente en la zona protegida

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, los recorridos y revisiones continuarán de manera permanente, además de que se dará seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con posibles obras irregulares en la Sierra de Zapalinamé.

En los operativos participan también elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Ambiental y otras áreas municipales, con el objetivo de reforzar la vigilancia y proteger esta zona.