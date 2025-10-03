Clausuran instalación de gasera en ejido de Ramos Arizpe

Habitantes aseguraron que la gasera ya había colocado un tanque de gran capacidad y conexiones para suministro de gas LP, lo que encendió las alertas

Un grupo de familias del ejido Hipólito denunciaron el riesgo que representa la instalación de una gasera sin permisos de construcción a escasos metros de viviendas y de la Secundaria Técnica Santiago Rodríguez del Bosque, por lo que exigieron su reubicación inmediata.

La obra fue clausurada por la Dirección de Desarrollo Urbano de Ramos Arizpe, luego de que se detectara que la empresa carecía de permisos municipales y medidas de seguridad.

Vecinos aseguraron que la gasera ya había colocado un tanque de gran capacidad y conexiones para suministro de gas LP, lo que encendió las alertas en la comunidad donde habitan alrededor de 500 familias.

“Lo vemos como un foco de riesgo, representa la muerte para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. No estamos en contra de que exista una gasera, lo que pedimos es que se instale en un sitio con medidas preventivas y fuera de la zona habitacional”, señaló Wendy Lizeth López Roque, representante de los pobladores.

Los habitantes recordaron que la instalación se encuentra a 20 metros de las viviendas y de la escuela, lo que podría provocar una tragedia en caso de fuga o explosión.

Aunque algunas personas firmaron a favor de la empresa, aseguraron que fue bajo el argumento de que era un beneficio para la comunidad, sin que se explicara el riesgo real.

Actualmente, la gasera se encuentra como obra suspendida y sin autorización para operar, pero los vecinos insisten en que la medida sea definitiva y que se garantice la seguridad en toda la comunidad, al estimar que la zona de afectación potencial alcanza un radio de un kilómetro.

Los representantes de la comunidad señalaron que el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se comprometió a reunirse con ellos en el ejido Hipólito para escuchar sus peticiones y dar seguimiento a las medidas de seguridad.

Los pobladores reiteraron que no se oponen al servicio, sino a que se instale en un sitio adecuado y con garantías de protección, por lo que pidieron una solución definitiva antes de que la gasera comience a operar.