Clausuran fraccionamiento irregular en Sierra de Arteaga

La alcaldesa señaló que el predio, localizado sobre la carretera a Los Lirios, tampoco registra permisos municipales para subdivisión

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La clausura de un fraccionamiento campestre ubicado en la Sierra de Arteaga fue resultado de una denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores.

La edil explicó que la intervención se originó luego de un reporte ciudadano anónimo, el cual derivó en una inspección de la Dirección de Desarrollo Urbano, donde se detectó que el proyecto no contaba con los permisos correspondientes.

Municipio aplicará una multa por las irregularidades

Ante estas irregularidades, el Municipio notificó tanto a la Profepa como a las autoridades estatales, lo que llevó a la clausura temporal del desarrollo.

Además de las sanciones federales, el Ayuntamiento aplicará una multa por la falta de autorizaciones y las afectaciones ocasionadas al entorno natural, la cual podría superar el millón de pesos, aunque el monto definitivo dependerá de la evaluación de los daños a la vegetación.

Desarrollo carece de permisos y mantiene adeudo predial

La alcaldesa señaló que el predio, localizado sobre la carretera a Los Lirios, cerca de la zona de glamping, tampoco registra permisos municipales para subdivisión o cambio de uso de suelo.

Añadió que el propietario, originario de Nuevo León, mantiene un adeudo de más de cinco años en el pago del Impuesto Predial, por lo que el Gobierno Municipal reforzará la supervisión de este tipo de desarrollos para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.