Clausuran empresa por abandono de contenedores con pilas

Una empresa ubicada en el sector de Cañada Ancha fue clausurada por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe tras confirmarse su responsabilidad en el abandono de tres contenedores con pilas alcalinas, residuos altamente contaminantes que fueron arrojados la semana pasada en esa comunidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, además de la clausura, se aseguró un vehículo y se puso a disposición del Ministerio Público a una persona vinculada al caso, quien ya rindió declaración formal.

Añadió que las investigaciones siguen en curso por parte de la Profepa y autoridades estatales.

De acuerdo con el edil, la compañía ya había sido sancionada en 2024 por prácticas similares, y actualmente carecía de permisos de operación y uso de suelo.

“Con Ramos no se juega. Vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes atenten contra el medio ambiente”, advirtió.

El municipio detalló que se presentarán tres denuncias administrativas: por uso de suelo (Desarrollo Urbano), por afectaciones ambientales (Ecología) y por incumplimientos de seguridad (Protección Civil).

Asimismo, el Ayuntamiento reiteró que se entregará la recompensa de 50 mil pesos a quienes aportaron información clave para ubicar a los responsables; el monto se dividirá en dos partes, aunque aún no se ha hecho efectivo mientras se concluye la integración de la carpeta.

El caso se originó el 1 de septiembre, cuando fueron abandonadas tres toneladas de pilas alcalinas en Cañada Ancha, lo que generó un grave riesgo para el suelo y los mantos freáticos.

Tras el hecho, las autoridades municipales implementaron un operativo para retirar de manera segura los residuos y garantizar su destino final, con el apoyo de personal del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales de Ramos Arizpe

Tras la clausura de la empresa, el alcalde reiteró que habrá “tolerancia cero” contra los delitos ambientales, al tiempo que pidió a la ciudadanía continuar denunciando cualquier tiradero clandestino de desechos peligrosos.