Clausuran dos bares en Saltillo por irregularidades

El municipio no informó si las suspensiones tendrán una duración determinada ni si los propietarios de los establecimientos recibirán sanciones

Dos bares fueron suspendidos en Saltillo durante un operativo de inspección realizado por autoridades municipales, luego de que en uno se detectaron irregularidades en las medidas de protección y documentación, mientras que en el segundo se registró una agresión con una botella contra una persona dentro del establecimiento.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las revisiones se efectuaron en distintos bares y cantinas de la ciudad, con la participación de elementos de la Policía Municipal, Grupo de Reacción Sureste y personal de las direcciones de Protección Civil, Alcoholes y Desarrollo Urbano.

Suspenden operaciones de Gin & Joe y Sayulita

El bar Gin & Joe, ubicado al norte de Saltillo, fue suspendido por personal de Protección Civil al detectar inconsistencias relacionadas con las medidas de seguridad y la documentación requerida para su funcionamiento. Las autoridades no precisaron cuáles fueron las irregularidades específicas ni las condiciones que deberá cumplir para reanudar actividades.

En el caso del bar Sayulita, la Dirección de Alcoholes ordenó suspender sus operaciones después de que una persona fuera agredida con una botella dentro del negocio.

El comunicado municipal no especifica la gravedad de las lesiones, si hubo personas detenidas o si se presentó una denuncia por estos hechos.

Durante el mismo operativo, el bar Brujas, ubicado en la Zona Centro, recibió una notificación de la Dirección de Desarrollo Urbano para corregir determinados incumplimientos. A diferencia de los otros dos establecimientos, no se informó que sus actividades fueran suspendidas.

Continuarán inspecciones en bares y cantinas

Garza Félix señaló que las inspecciones continuarán en bares y cantinas de diferentes sectores de Saltillo para revisar las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las disposiciones municipales.

Además, indicó que se mantiene un dispositivo de vigilancia en la Zona Centro y el norte de la ciudad, con participación de la Policía Municipal, Grupo de Reacción Sureste y Tránsito, así como binomios caninos para atender situaciones de riesgo en áreas de concentración de establecimientos nocturnos.

Hasta el momento, el municipio no informó si las suspensiones tendrán una duración determinada ni si los propietarios de los establecimientos recibirán sanciones económicas adicionales.