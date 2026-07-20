Clausuran canchas de fútbol en Nuevo Torreon tras riña

Durante la inspección, en las canchas ubicadas en la Colonia Nuevo Torreon se detectó que el establecimiento incurría en otras faltas

Personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal llevó a cabo la clausura de unas canchas de fútbol, luego de registrarse una riña entre los mismos equipos que disputaban un encuentro deportivo en Torreón, Coahuila.

Durante la inspección, en las canchas ubicadas en la Colonia Nuevo Torreón, se mencionó que, además del incidente, se detectó que el establecimiento incurría en otras faltas, por lo que se procedió a la colocación de los sellos de clausura conforme a las facultades que establece la normatividad municipal.

El director de Inspección y Verificación Municipal, Pablo Fernández Llamas, señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente de supervisión que mantiene la dependencia en distintos establecimientos del municipio, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de los usuarios.

Cabe señalar que los propietarios deberán pagar una correspondiente multa además de cumplir con las normas legales.