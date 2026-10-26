Clausuran bar en Monclova por venta de alcohol a menores

La SSP también informó que otras dos personas fueron llevadas ante el juez calificador por incidentes ocurridos durante el operativo

Dos personas señaladas como organizadoras de un evento en un bar de Monclova fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de corrupción de menores. La intervención de autoridades municipales y estatales permitió detectar la venta de bebidas alcohólicas y su consumo por parte de menores de edad en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó este domingo 25 de octubre que el operativo se realizó luego de que usuarios de redes sociales reportaran la presencia de adolescentes consumiendo alcohol en el negocio. Los señalamientos motivaron la movilización de elementos de seguridad para verificar lo que ocurría en el lugar.

Investigan a dos organizadores por corrupción de menores

Durante la inspección, los agentes corroboraron que en el establecimiento se vendían bebidas alcohólicas y que había menores de edad consumiéndolas. Por estos hechos, Brenda “N”, de 41 años, y Miguel “N”, de 45, identificados por las autoridades como organizadores del evento, fueron turnados ante el Ministerio Público local para las investigaciones correspondientes.

La SSP también informó que otras dos personas fueron llevadas ante el juez calificador por incidentes ocurridos durante el operativo.

Una de ellas fue una mujer mayor de edad que presuntamente se resistió a la detención, por lo que una agente policial intervino para asegurarla.

La dependencia estatal indicó que el aseguramiento se realizó bajo los protocolos de actuación policial. No obstante, el área de Asuntos Internos revisará el procedimiento aplicado por los elementos que participaron en la intervención.

La tarjeta informativa no especificó cuántos menores se encontraban en el establecimiento, sus edades ni el volumen de bebidas alcohólicas que se comercializó durante el evento.

Clausuran el bar y abren revisión interna del operativo

Tras detectar la venta y el consumo de alcohol por parte de menores, las autoridades locales ordenaron la clausura del establecimiento. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la medida, pero no reveló el nombre comercial del negocio ni detalló si se impondrán otras sanciones administrativas a sus responsables.

Por separado, el área de Asuntos Internos de la SSP revisará la actuación de los agentes durante el operativo, con atención a los procedimientos aplicados en las detenciones. La revisión incluye las circunstancias en que fue asegurada la mujer que presuntamente se resistió a la intervención policial.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado que se hayan acreditado irregularidades en la actuación de los policías ni ha precisado si existen denuncias contra los elementos participantes.

La revisión administrativa se desarrolla de manera independiente de las investigaciones ministeriales contra los organizadores.

Brenda “N” y Miguel “N” quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance la investigación por el probable delito de corrupción de menores. Mientras tanto, el establecimiento permanece clausurado por los hechos detectados durante la intervención de las autoridades.