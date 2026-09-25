Clausuran bar del Centro de Torreón por venta y consumo de drogas

Durante la inspección también fueron detectadas condiciones insalubres y presencia de fauna nociva, lo que se sumó a las irregularidades encontradas en el lugar

Un bar ubicado en la zona Centro de Torreón fue clausurado por la Dirección de Inspección y Verificación, luego de que durante una revisión se detectara la presunta venta y consumo de sustancias ilícitas.

La intervención se realizó esta tarde a partir de un reporte ciudadano, por lo que personal de la dependencia acudió al establecimiento para verificar la situación.

Durante la inspección también fueron detectadas condiciones insalubres y presencia de fauna nociva, lo que se sumó a las irregularidades encontradas en el lugar.

La clausura se llevó a cabo con la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como parte de las acciones de la Administración Municipal para atender factores relacionados con el delito y prevenir el consumo de drogas.

Las autoridades señalaron que continuarán con las revisiones a establecimientos comerciales y de entretenimiento para verificar que operen conforme a la normatividad y dentro del marco de la legalidad.