Se clausuró por Desarrollo Urbano por falta de documentación y licencia de funcionamiento, además de la suspensión por parte de Protección Civil

El Gobierno Municipal de Saltillo clausuró un bar y una palapa durante un operativo de revisión, luego de detectar diversas infracciones a los reglamentos municipales en materia de funcionamiento, seguridad y ruido.

El operativo se llevó a cabo de manera coordinada con Justicia Cívica, Protección Civil, Alcoholes, Desarrollo Urbano, el Grupo de Reacción Sureste y Policía Preventiva, como parte de las acciones permanentes de verificación a establecimientos y eventos sociales.

El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estas acciones se realizan bajo la instrucción del alcalde Javier Díaz González de mantener el orden, hacer cumplir los reglamentos y garantizar la seguridad de las y los saltillenses, mediante el trabajo coordinado entre las distintas áreas del municipio para que los establecimientos operen en regla y los eventos se realicen sin poner en riesgo a la población.

Dijo que en el caso del bar “La Consentida”, en Avenida Universidad, se aplicó la clausura por parte de Desarrollo Urbano por falta de documentación y licencia de funcionamiento, además de la suspensión por parte de Protección Civil por contar con dictamen de seguridad y operación vencido desde hace más de un año.

Asimismo, se emitió notificación de audiencia por parte de Justicia Cívica por exceso de ruido.

En un segundo caso, en una palapa ubicada en la colonia Nueva Imagen, donde se realizaba una fiesta con cobro de entrada, con aproximadamente 200 personas, Protección Civil aplicó la suspensión por aforo y falta de dictamen de seguridad y operación, mientras que Desarrollo Urbano procedió a la clausura por falta de uso de suelo y licencia de funcionamiento.

Por su parte, Alcoholes actuó por falta de licencia y Justicia Cívica emitió notificación de audiencia por exceso de ruido.

Además, se procedió a la evacuación de todas las personas para llevar a cabo la clausura y suspensión.