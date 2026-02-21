Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez acuerdan continuar rescate

El gobernador Manolo Jiménez subrayó que el Gobierno de Coahuila mantiene coordinación permanente con la Federación para facilitar los trabajos técnicos

A dos décadas del accidente minero de Pasta de Conchos, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez Salinas acordaron que sus gobiernos seguirán trabajando en conjunto para dar continuidad a los trabajos de rescate de los mineros que aún permanecen en el interior, tras un encuentro con familiares en la región carbonífera.

Reunión con familiares en la región carbonífera

En el marco del aniversario luctuoso, la presidenta sostuvo una reunión con viudas y familiares, acompañada por funcionarios federales y estatales, donde reiteró que las labores de recuperación no se detendrán hasta localizar al último trabajador.

La presencia de la titular de la Fiscalía General de la República y de integrantes del gabinete federal reforzó el carácter operativo del compromiso.

Coordinación entre Federación y Estado

El gobernador Manolo Jiménez subrayó que el Gobierno de Coahuila mantiene coordinación permanente con la Federación para facilitar los trabajos técnicos y administrativos necesarios, y aseguró que el estado seguirá respaldando las acciones relacionadas con el rescate.

Continúan trabajos de recuperación

Más allá del acto conmemorativo y la colocación de ofrendas florales en el memorial de los 65 mineros, el eje de la jornada fue la confirmación de que el proyecto de recuperación continúa en marcha.

Autoridades destacaron que existe comunicación constante entre equipos técnicos y que se mantienen las estrategias definidas para avanzar en la extracción de restos.