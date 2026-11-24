Datos del SESNSP señalan 42 homicidios dolosos hasta julio, baja en robos y evaluación cercana al cien por ciento en Control y Confianza.

Coahuila es una de las entidades federativas con mejores índices de seguridad en un México que todos los días despierta con noticias de enfrentamientos, arrestos de los llamados objetivos prioritarios, masacres, ejecuciones y problemas relacionados con el crimen organizado.

No está exenta de hechos aislados que son rápidamente atendidos, investigados y resueltos, pero el control de la entidad está en manos del Gobierno y no de los criminales, como sucede en otros estados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el INEGI, en Coahuila el 71.5 por ciento de los ciudadanos manifiestan sentirse seguros. De esta manera, Coahuila pasó de ocupar el tercer lugar en 2023 con un 53.7 por ciento, a ser el primer lugar nacional, incluso por encima de Yucatán, entidad históricamente pacífica.

Esto es particularmente relevante dado que Coahuila es una entidad fronteriza y un cruce estratégico hacia Estados Unidos. Otros estados de la frontera como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas no han logrado esos números; al contrario, son de los estados con mayores problemas de seguridad.

Indicadores de percepción empresarial y urbana

Recientemente se dio a conocer que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, también elaborada por el INEGI, señala que Coahuila ocupa el primer lugar como la entidad con menos percepción de inseguridad en el país, con apenas un 26.4 por ciento.

Es decir, tres de cada cuatro unidades económicas del sector privado (empresas y negocios) tienen una percepción positiva de la seguridad, contrastando con entidades como Morelos, Estado de México, Puebla, Michoacán y Guerrero, cuyos índices de percepción de inseguridad van del 83 al 87 por ciento.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), también del INEGI, coloca a Saltillo, Piedras Negras y Torreón (alguna vez dentro de las ciudades más peligrosas del mundo) en el “top ten” de su ranking nacional.

Incidencia delictiva y resultados en datos oficiales

Pero no todo se remite a la percepción, que en sí es un reflejo de cómo el Gobierno comunica y ejecuta acciones que hacen sentir a sus ciudadanos seguros. Los datos duros también avalan lo que estas encuestas reflejan.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila ha logrado una importante contención de los delitos de alto impacto.

El estado se mantiene estadísticamente dentro de las entidades con menor incidencia y tasa de homicidios dolosos del país, registrando 42 homicidios hasta julio pasado, con un promedio de seis personas asesinadas al mes, muy por debajo de la media nacional.

Los registros de robo en la entidad mostraron una reducción significativa durante 2026, como el descenso del 32.1 por ciento reportado en agosto y una baja de más del 50 por ciento en la incidencia delictiva general de Saltillo con respecto a 2025.

Con su amplitud territorial, Coahuila figura entre las entidades con baja incidencia en robo a transportistas, lo que le permite contar con una de las redes carreteras más adecuadas para la circulación segura.

Profesionalización, inversión en equipamiento y Modelo Coahuila

Una de las claves desde hace varios años ha sido la profesionalización de sus cuerpos de seguridad pública. De acuerdo con cifras del SESNSP, prácticamente el 100 por ciento de los elementos estatales y municipales han sido evaluados y certificados por el Centro de Control y Confianza.

El equipamiento de las corporaciones también ha sido una de las claves para mantener esa seguridad del llamado Modelo Coahuila. A raíz de los ataques de un grupo criminal a la población civil de Villa Unión, en 2019, se fortaleció a los cuerpos de seguridad estatales y municipales con mejor armamento, destacando la petición y autorización para el uso de armas de mayor calibre y la creación de más cuarteles.

Hace apenas unos días, el gobernador Manolo Jiménez y su gabinete de seguridad encabezaron la entrega de patrullas, armamento, sistemas de videovigilancia y equipo de inteligencia, por 772 millones de pesos.

De este monto, 444.6 millones están destinados a la instalación de mil 150 cámaras inteligentes y a la construcción de dos centros regionales de monitoreo C4 en Frontera y Piedras Negras.

194.9 millones se invirtieron en 171 unidades tácticas y operativas para las corporaciones. Se adquirieron 186 armas largas y 160 armas cortas, además de uniformes y equipo de protección.

También se dio a conocer que se invirtieron más de 36 millones de pesos en la formación de policías, peritos y ministerios públicos; 22.4 millones se asignaron a infraestructura y equipamiento penitenciario.

“En lo que va de la administración, se han entregado 568 unidades tácticas y operativas con una inversión conjunta de 699.6 millones de pesos”, dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez, durante la entrega del equipo el pasado 17 de noviembre. “En esta administración se han entregado en total 585 armas largas, 309 armas cortas y más de 947 mil municiones con una inversión total de 45.8 millones de pesos”, agregó el funcionario.

De esta manera, Coahuila sigue consolidando su modelo de seguridad como uno de los más efectivos del país, lo que le ha valido el reconocimiento de otras entidades y del propio Gobierno federal, con el que mantiene una estrecha colaboración.

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