Ciudadanos reaccionan a sanción por la palabra “chiriguillo”

Luego de que autoridades estatales advirtieran que el uso de la palabra “chirigüillo” puede constituir un acto de discriminación sancionable incluso con penas de cárcel, ciudadanos expresaron opiniones encontradas sobre el significado y uso de este término, el cual es empleado de manera coloquial en el noreste de México para referirse a personas provenientes de otras regiones del país.

Significado de la palabra

De acuerdo con lo manifestado por algunos ciudadanos el término es identificado comúnmente como una forma de nombrar a personas “de fuera”, en particular a quienes provienen del sur del país o de zonas rurales, aunque para algunos su uso tiene una carga despectiva relacionada con la etnia, el color de piel o el origen social, mientras que otros lo consideran una expresión de carrilla o cotorreo, sin intención discriminatoria.

Entre las posturas recabadas, varios ciudadanos señalaron que la palabra es de uso frecuente en algunas empresas de Coahuila y que también la han escuchado en entidades como Nuevo León, mientras que otros indicaron que su utilización se ha vuelto más común en años recientes, especialmente en entornos laborales o entre conocidos, sin que necesariamente se perciba como una agresión directa.

Desconocen consecuencias legales

Sin embargo, también hubo quienes reconocieron que el significado del término depende del contexto y la forma en que se emplea, ya que puede resultar ofensivo cuando se utiliza para menospreciar o estigmatizar a personas por su lugar de origen, especialmente cuando se dirige hacia mujeres o grupos vulnerables.

Respecto al anuncio de posibles sanciones legales, algunos entrevistados expresaron desconocer que el uso de esta palabra pudiera derivar en consecuencias penales, mientras que otros consideraron excesivas las medidas, argumentando que existen expresiones más graves que no siempre reciben la misma atención.

En contraste, también se manifestaron opiniones que respaldan la postura de las autoridades, al señalar que el respeto debe prevalecer, sobre todo hacia personas que migran en busca de empleo y mejores condiciones de vida.

Foráneos no consideran la terminación como ofensivo

Ciudadanos originarios de otras entidades, como Veracruz y estados del centro y sur del país, coincidieron en que, aunque han escuchado el término, no lo consideran ofensivo de manera personal, pero subrayaron la importancia de evitar etiquetas y referirse a las personas por su nombre, como una forma de convivencia respetuosa.

Las autoridades estatales han reiterado que cualquier expresión que refuerce la discriminación o estigmatización por origen, apariencia o condición social puede ser sancionada conforme a la ley, por lo que llamaron a la ciudadanía a promover un lenguaje incluyente y respetuoso.