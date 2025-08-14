Ciudadanos consideran a Saltillo como la mejor opción para vivir

De acuerdo con los testimonios recabados, los habitantes destacaron que la ciudad mantiene un ambiente que, según su experiencia, les brinda estabilidad

Adultos y jóvenes de Saltillo coincidieron en que la capital coahuilense es, a su parecer, la mejor opción para residir, al señalar como principales razones la seguridad, así como las oportunidades laborales y educativas que ofrece.

De acuerdo con los testimonios recabados, los habitantes destacaron que la ciudad mantiene un ambiente que, según su experiencia, les brinda estabilidad y opciones de desarrollo tanto profesional como académico.

“En Saltillo me siento seguro, aquí puedo salir con mi familia sin preocuparme tanto como en otras ciudades”, comentó Ricardo Martínez, vecino de la colonia República.

Por su parte, Ana Sofía López, estudiante universitaria, mencionó que “hay muchas opciones para estudiar y trabajar; siento que aquí puedo crecer y no tengo que irme a otra ciudad para cumplir mis metas”.

En el caso de familias con hijos pequeños, varios padres resaltaron la tranquilidad de las colonias y la oferta de parques y espacios públicos. “Nos gusta que haya lugares para convivir y que, en general, la ciudad está bien cuidada”, expresó Laura Gutiérrez, madre de dos niños.

Las opiniones forman parte de un sondeo realizado en la vía pública, en el que los participantes también resaltaron la calidad de vida y el crecimiento económico que, dijeron, ha tenido Saltillo en los últimos años.

Algunos agregaron que, aunque aún existen retos como mejorar la movilidad y ampliar áreas verdes, consideran que la capital sigue siendo una de las ciudades más atractivas para establecerse.