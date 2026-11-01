Ciudadanos chinos descubren el Día de Muertos en Saltillo

Trabajadores chinos de Sanhua visitaron el altar monumental de Santa Anita y conocieron una tradición mexicana que celebra la memoria de los difuntos con flores

Para Inuoa y sus compañeros de trabajo, ciudadanos chinos que laboran en la empresa Sanhua, ubicada en Ramos Arizpe, recorrer el altar monumental del barrio Santa Anita, en Saltillo, representó el descubrimiento de una forma distinta de recordar a los muertos: entre flores, colores y una celebración colectiva que contrasta con las costumbres funerarias de su país.

Rodeada de fotografías familiares, veladoras y figuras tradicionales, Inuoa explicó que era la primera vez que presenciaba una celebración mexicana del Día de Muertos.

La visitante describió el lugar como hermoso y reconoció que lo que más llamó su atención fue el ambiente que se vivía alrededor de la ofrenda.

“En China, cuando recordamos a las personas que han fallecido, normalmente estamos tristes y lloramos. Aquí es diferente, porque ustedes recuerdan los momentos felices”, expresó.

La trabajadora de Sanhua acudió acompañada por amigos y compañeros de la misma empresa, todos originarios de China, quienes aprovecharon su estancia en la Región Sureste de Coahuila para conocer una de las tradiciones más representativas de México.

Durante el recorrido, Inuoa observó cómo las familias participaban en la celebración y cómo algunas personas lucían elaborados maquillajes de calaveras y vestuarios tradicionales. Uno de los personajes que despertó su curiosidad fue la Catrina, cuyo nombre desconocía hasta que le fue explicado durante la entrevista.

Más allá de la decoración, la visitante destacó la participación de las personas y la atmósfera que rodeaba el altar, donde el recuerdo de los fallecidos se comparte públicamente mediante fotografías, flores y ofrendas.

El encuentro ocurrió en las escalinatas del barrio Santa Anita, transformadas en el altar monumental Homenaje a nuestros fieles difuntos, una instalación elaborada con la participación de más de 70 vecinos e integrantes de colectivos como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026.

La exposición permanecerá abierta hasta el lunes 2 de noviembre y reúne tanto a familias saltillenses como a visitantes extranjeros que encuentran en esta celebración una expresión particular de la cultura mexicana.