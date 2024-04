Cita FGE a Covarrubias por el delito de amenazas

El candidato de Morena-PT a la alcaldía de Ramos Arizpe, Gerardo Covarrubias, recibió ya el citatorio de la Fiscalía General de Coahuila (FGE) para declarar en torno la denuncia en su contra por el delito de amenazas, que interpuso el dirigente local del Partido Verde, Alejandro Martínez.

En rueda de prensa, el candidato destacó que dicho citatorio “no tiene ningún fundamento legal” por lo cual añadió que su grupo de abogados encabezados por Judith Hernández responderían a las acusaciones señaladas públicamente por la llamada “pareja verde”.

“Yo a ella (Areli Flores) no la he visto desde hace un año y medio, desde que mis hijos le hicieron una comida, ahí, pues no tenían dinero” destacó Covarrubias respecto que “nunca en su vida ha molestado a la candidata del Partido Verde a la alcaldía de Ramos Arizpe, ni tratado temas políticos al respecto.

El candidato morenista señaló que para entregarle el citatorio, fue objeto de un acto de intimidación y abuso de autoridad por parte de los agentes ministeriales de la FGE, la noche de este viernes 19 de abril.

“Yo salí de un evento a las ocho de la noche y me estuvieron siguiendo por más de una hora por todo Ramos Arizpe, quisimos nosotros sacarle la vuelta, pero realmente estas personas traían la intención de detenerme” preciso.

Durante la rueda de prensa a la que acudió Diego del Bosque dirigente de Morena en el estado y al diputado local Alberto Hurtado, así como una serie de candidatos y simpatizantes del partido, se mostraron los vídeos del momento en que se dio el encuentro entre los agentes ministeriales y el Gerardo Covarrubias.

“Yo le digo al pueblo de Ramos Arizpe que si eso hacen con un candidato, definitivamente que no harán con el pueblo, qué abusos no cometerán” señaló.

Finalmente, Covarrubias reiteró su respeto a todos los candidatos que participan en la elección local por la alcaldía de Ramos Arizpe y señaló que las ocasiones en las que ha hablado con Alejandro Martínez ha sido de cosas ajenas a la política, por lo cual invitó al regidor con licencia a que si tiene un vídeo donde se evidencien las amenazas lo presente públicamente.





