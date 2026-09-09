Cirugías de cataratas benefician a 88 personas en Parras

El programa es posible gracias a la colaboración entre especialistas en oftalmología de la región Laguna, el Hospital Universitario y la asociación FEDA Visión

Un total de 88 personas han sido beneficiadas con cirugías de cataratas y carnosidad a través de las jornadas de salud visual impulsadas por el DIF Municipal de Parras, acciones que buscan facilitar el acceso a procedimientos oftalmológicos a bajo costo.

La presidenta honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos, destacó que los resultados de estas jornadas se reflejan directamente en la calidad de vida de los pacientes, quienes han logrado mejorar su visión y recuperar parte de su independencia para realizar sus actividades cotidianas.

Preparan nueva brigada de atención oftalmológica

Informó además que el organismo ya trabaja en la preparación de una nueva brigada de atención oftalmológica, la cual podría llevarse a cabo entre mediados de octubre y finales de noviembre.

Ante ello, hizo un llamado a las personas interesadas para que se acerquen a las instalaciones del DIF Parras, donde podrán conocer los requisitos y realizar su registro para la próxima convocatoria.

Por su parte, el director del organismo, Martín Salvador Martínez Hernández, señaló que durante la jornada más reciente fueron intervenidos 32 pacientes, quienes actualmente continúan con su proceso de recuperación.

Pacientes continúan bajo valoración médica

Explicó que el programa es posible gracias a la colaboración entre especialistas en oftalmología de la región Laguna, el Hospital Universitario y la asociación FEDA Visión, además del respaldo del Hospital Integral de Parras, que facilita sus instalaciones para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos.

Los pacientes que fueron atendidos recientemente ya acudieron al retiro de parches y deberán continuar con valoraciones médicas periódicas durante las siguientes semanas, con el objetivo de vigilar su evolución y favorecer una recuperación adecuada.

Con estas acciones, el DIF Parras busca mantener el acercamiento de servicios médicos especializados a personas que requieren atención visual, ofreciendo alternativas accesibles para mejorar su salud y calidad de vida.