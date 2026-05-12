CIRT busca reglas claras para uso de IA en contenidos

La CIRT advirtió que la IA ya impacta áreas como locución, imagen y producción y pidió certeza regulatoria para definir qué se puede hacer en la industria

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La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), capítulo Coahuila, busca certeza para la generación de contenidos por medio de inteligencia artificial (IA), y con ello ofrecer a las audiencias contenidos acordes con lo que se está haciendo en el resto del mundo, afirmó el presidente de esta cámara, David Aguillón Rosales.

"Ahorita vemos que (la IA) se ha convertido en un instrumento propiamente que tiene que estar a la mano de la ciudadanía; ya los niños desde muy pequeños están en ello, y consideramos que es algo que tiene que estar regulado, pero estamos escuchando a todas las voces.

Dijo que esas voces incluyen a trabajadores que eventualmente puedan ser desplazados, como los locutores, la generación de imágenes, y las empresas y las audiencias, que deben estar en conocimiento de la regulación.

“Yo creo que se tiene que regular; a nivel mundial se están llevando a cabo una serie de regulaciones. Creo que sería importante que tengamos claridad como industria de por dónde y qué podemos trabajar, pero estaremos atentos a cómo viene la iniciativa”.