CIRT alerta por riesgo de que la 4T legalice la censura en México

La CIRT advirtió sobre intentos de legalizar la censura y limitar la libertad de expresión, como la variable 14 del INE, ya eliminada.

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Los empresarios de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) se han visto obligados a reaccionar a los intentos de legalizar la censura y de limitar la libertad de expresión, afirmó el presidente de esta cámara en Coahuila, David Aguillón Rosales.

Dijo que como ejemplo, está la variable 14, una censura que intentó legalizar el propio Instituto Nacional Electoral para presionar a los comentaristas críticos de algún político o funcionario público.

“El Instituto Nacional Electoral nos monitorea a todos los medios de comunicación de manera aleatoria cuando hay campañas políticas, (…) pero resulta que en la última sesión decidieron incluir una variable, la variable 14, que iba calificar lo que los comentaristas o conductores señalaban sobre equis candidato o candidata, o político o política”.

“La CIRT impugnó este tema ante el Tribunal Electoral Federal, y afortunadamente el Tribunal decidió que desaparecía esta situación. Pero reitero, estamos siendo reactivos a lo que ellos nos están queriendo imponer. La posibilidad de querer seguir limitando nuestro accionar ahí está latente”.

Aguillón Rosales manifestó su preocupación porque el régimen actual autodenominado de la Cuarta Transformación ha intentado establecer leyes que formalizan la censura, como los llamados Derechos de las Audiencias, que pretendían sancionar económicamente a aquellas empresas o periodistas que a criterio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estuviera “violando” esta ley.

Dijo que aunque ya se publicaron los lineamientos de dicha legislación, ésta no es tan agresiva como en un principio, aunque el riesgo de legalizar la censura está latente.

“Tenemos qué estar muy atentos, porque hay una intencionalidad del régimen de seguir sometiendo, de seguir secuestrando instituciones, de querernos secuestrar a los medios de comunicación para que no tengamos la libertad que hoy por hoy gozamos”.