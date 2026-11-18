Dos mujeres de 22 años sufrieron lesiones leves tras perder el control de su vehículo en la carretera a Monclova, rumbo a Saltillo

Dos mujeres de 22 años resultaron con lesiones menores después de sufrir un accidente automovilístico sobre la carretera nueva a Monclova, a la altura del kilómetro 14, en los carriles con dirección a Saltillo.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, la conductora manifestó que perdió el control del volante, lo que provocó el percance y dejó el vehículo con daños considerables.

A pesar de las condiciones en que terminó el automóvil, ambas ocupantes lograron salir con lesiones leves. Los cuerpos de auxilio destacaron que las jóvenes utilizaban el cinturón de seguridad, dispositivo que contribuyó a reducir las consecuencias del impacto.

Tras recibir el reporte, personal de emergencia acudió al lugar para valorar el estado de salud de las dos mujeres y brindarles atención.

Después de la revisión, ambas rechazaron ser trasladadas a un hospital, debido a que las lesiones que presentaban no fueron consideradas de gravedad.

El accidente no dejó personas fallecidas ni lesionados de gravedad. El uso del cinturón de seguridad fue señalado como un factor importante para proteger a las ocupantes durante el percance.