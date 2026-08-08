La UNEME CAPASITS es una clínica pública especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito y confidencial de infecciones de transmisión sexual

El Centro de Integración en la Lucha contra las Adicciones (CILA) confirmó que únicamente dos de los 114 internos resultaron reactivos a hepatitis durante una brigada médica reciente y ambos ya reciben tratamiento especializado, por lo que la institución descartó la existencia de un brote fuera de control.

El director del CILA, Eduardo Sánchez Martínez, informó que los casos fueron detectados mediante pruebas rápidas practicadas a todos los pacientes y que las familias fueron notificadas de inmediato para iniciar la atención correspondiente.

Explicó que los dos internos ya conocían previamente su condición médica y continuaron tratamiento al ingresar al centro, donde laboran dos médicos y dos enfermeras encargados del seguimiento clínico.

Sánchez Martínez detalló que, durante el proceso de admisión, se realiza una entrevista integral a las familias para identificar antecedentes de consumo de drogas, enfermedades crónicas y posibles infecciones de transmisión sexual.

Indicó que muchos familiares desconocen el estado de salud de los pacientes debido a que permanecen largos periodos fuera del hogar y suelen estar expuestos a conductas de alto riesgo.

Agregó que los laboratorios se practican inmediatamente después del ingreso y, en caso de detectarse alguna enfermedad, se establece contacto con la familia para definir el tratamiento necesario.

Atención médica y aclaraciones

El director rechazó versiones sobre una supuesta negativa de salida a internos por adeudos económicos y aseguró que ningún paciente ha sido retenido por ese motivo.

Señaló que la alarma se originó por información incorrecta difundida entre familiares, quienes acudieron alterados al centro al creer que existía una emergencia sanitaria.

Relató que, durante una reunión celebrada por la noche, personal médico de la brigada explicó los distintos tipos de hepatitis y las formas de contagio, lo que ayudó a tranquilizar a las familias.

Posteriormente, se abrió un espacio de atención individual para que los responsables pudieran revisar los resultados clínicos de cada paciente directamente en su expediente.

Sánchez Martínez sostuvo que el porcentaje de casos reactivos es bajo y subrayó que el CILA mantiene coordinación permanente con la Jurisdicción Sanitaria Número 8 y con la UNEME CAPASITS.

La UNEME CAPASITS es una clínica pública especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito y confidencial del VIH, hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual.

Capacidad del centro y recomendaciones

El director precisó que el CILA tiene capacidad para 123 personas y actualmente alberga a 114 internos en instalaciones donde, aseguró, no existe hacinamiento.

Explicó que cada usuario dispone de una cama individual y un colchón propio, condiciones que forman parte de los estándares mínimos exigidos para la operación del centro.

Finalmente, recomendó a las familias verificar que los centros de rehabilitación cuenten con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), documento que acredita el cumplimiento de requisitos básicos de regulación y funcionamiento.