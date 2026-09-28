CIESA ofrece mil 400 mdd por AHMSA; solvencia es incierta

La participación de CIESA en la subasta de AHMSA demuestra que la compañía fue considerada apta para avanzar dentro del procedimiento

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), encabezada por José Arturo Domínguez Arteaga, presentó una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir los activos de Altos Hornos de México (AHMSA). Sin embargo, la información pública disponible todavía no permite establecer que la empresa cuente con recursos propios suficientes para respaldar esa cantidad.

Dentro del procedimiento judicial de AHMSA y MINOSA, CIESA fue incluida entre los seis postores precalificados para participar en la subasta. El proceso establece requisitos para demostrar la seriedad de las propuestas, entre ellos la entrega de una garantía y la acreditación de los recursos necesarios para cumplir con la oferta.

CIESA fue constituida en Guadalajara, Jalisco, en 2002, de acuerdo con información del Registro Público de Comercio. La sociedad tiene una duración registrada de 99 años y posteriormente amplió sus actividades para incorporar operaciones relacionadas con la minería y el procesamiento de minerales.

En marzo de 2014, la empresa modificó su objeto social para incluir actividades de exploración, explotación, extracción, procesamiento, beneficio, fundición y comercialización de minerales. También incorporó referencias específicas a minerales metálicos, no metálicos, ferrosos y no ferrosos.

Estos antecedentes establecen que CIESA tiene legalmente contempladas actividades mineras dentro de su objeto social. Sin embargo, la inclusión de esas actividades en sus estatutos no demuestra por sí misma que la compañía haya operado minas o instalaciones siderúrgicas de gran capacidad.

CIESA tiene antecedentes mineros, pero falta acreditar su alcance

Entre los documentos relacionados con CIESA que circulan públicamente se encuentra un contrato privado fechado el 16 de julio de 2021. El documento identifica a la compañía como vendedora de 10 mil 800 toneladas métricas de mineral de hierro, con un precio establecido de 115 dólares por tonelada.

El contrato señala que el mineral tendría como destino China y contempla como posibles puntos de embarque los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. También incluye referencias a certificados de calidad, documentación de transporte y empresas internacionales de inspección como SGS o Intertek.

El documento puede consultarse públicamente en Scribd, pero su presencia en esa plataforma no acredita que la operación comercial haya sido ejecutada. Tampoco se cuenta con una fuente independiente que confirme el embarque, entrega y pago de las toneladas señaladas.

La fecha del contrato corresponde a 2021 y la antigüedad que actualmente muestra la plataforma permite ubicar su publicación alrededor de ese periodo. Sin embargo, esa referencia no establece quién colocó originalmente el documento en internet ni confirma que haya sido difundido directamente por CIESA.

Inconsistencias

El archivo contiene además una inconsistencia en la información bancaria que requiere aclaración. El contrato identifica a Regions Bank, mientras que la CLABE incluida comienza con el código 072, correspondiente a Banorte.

Esta diferencia no permite concluir por sí sola que el documento sea falso. Sin embargo, representa un elemento que requiere revisión mediante documentación original antes de utilizarlo como prueba de una operación comercial efectivamente realizada.

La transacción descrita habría representado alrededor de un millón 242 mil dólares. Para acreditar su ejecución sería necesario localizar documentación que vincule a CIESA con el comprador, los registros aduanales, el puerto de salida, la empresa naviera y el destinatario del mineral.

El contrato identifica como comprador a Metales Aceros y Láminas de las Fuentes, S.A. de C.V. Por ello, otra vía de comprobación consiste en revisar la existencia y actividad de esa compañía, sus representantes y su capacidad para participar en operaciones de comercio internacional.

También sería necesario determinar si durante 2021 existieron embarques de mineral de hierro con destino a China relacionados con la operación. Una transacción de ese volumen debería generar documentación logística, aduanera y comercial adicional, aunque parte de esos registros podría no encontrarse disponible públicamente.

Por ahora, el contrato puede considerarse un antecedente documental pendiente de corroboración. No constituye por sí mismo evidencia definitiva de que CIESA haya concretado una operación internacional de mineral de hierro.

La capacidad financiera de CIESA sigue sin comprobarse

La participación de CIESA en la subasta de AHMSA demuestra que la compañía fue considerada apta para avanzar dentro del procedimiento bajo las condiciones establecidas. Sin embargo, esa precalificación no permite conocer el monto de sus recursos disponibles ni identifica necesariamente a quienes respaldarían financieramente la oferta.

La información financiera pública sobre CIESA es limitada. No se han identificado estados financieros auditados disponibles públicamente que permitan establecer con precisión sus ingresos, activos, efectivo, pasivos, patrimonio o capacidad para disponer de mil 400 millones de dólares.

La cuestión cobró especial relevancia con la subasta del 25 de septiembre. El procedimiento estableció una garantía de seriedad de aproximadamente 56 millones 368 mil dólares, además de requisitos relacionados con la acreditación de la disponibilidad de los recursos ofrecidos.

Por ello, la oferta de mil 400 millones de dólares no equivale automáticamente a demostrar que CIESA tenga esa cantidad en efectivo. Para conocer el origen de los recursos sería necesario identificar capital propio, créditos, inversionistas, fondos, socios financieros u otros mecanismos utilizados para respaldar la adquisición.

También permanece pendiente conocer cuánto dinero tendría disponible la empresa para reactivar AHMSA después de una eventual compra. La adquisición de los activos representa una necesidad financiera distinta a los recursos necesarios para mantenimiento, modernización, nómina, materias primas y operación.

José Arturo Domínguez ha señalado que AHMSA podría reiniciar operaciones aproximadamente seis meses después de concretarse la adquisición. También ha planteado modernizar los equipos y elevar considerablemente la producción.

Esas proyecciones forman parte del plan expuesto por el empresario, pero su cumplimiento dependería de la disponibilidad de recursos, la situación de las instalaciones y las condiciones técnicas necesarias para recuperar la capacidad productiva de la siderúrgica.

CIESA Desarrollo fue creada 19 días antes de la subasta

Otra pieza de la estructura empresarial relacionada con José Arturo Domínguez es CIESA Desarrollo, S.A. de C.V., constituida en Morelia, Michoacán, el 9 de septiembre de 2026.

La sociedad contempla dentro de su objeto actividades vinculadas con minería, hierro, acero, infraestructura ferroviaria, generación y almacenamiento de energía, así como ingeniería minera, metalúrgica, siderúrgica, civil, mecánica, eléctrica, industrial, ambiental y energética.

La nueva empresa también contempla la adquisición de instalaciones industriales. Su constitución ocurrió 16 días antes de la subasta de AHMSA, una coincidencia temporal que resulta relevante para conocer la estructura corporativa relacionada con la propuesta.

Sin embargo, esa cercanía en las fechas no permite establecer por sí misma que CIESA Desarrollo haya sido creada específicamente para adquirir AHMSA. Para determinarlo sería necesario revisar el acta constitutiva, sus socios, capital social, administradores y posteriores movimientos corporativos.

En octubre de 2025, directivos de CIESA realizaron recorridos por las instalaciones de AHMSA para conocer las condiciones de la maquinaria y de los complejos industriales. Ese antecedente muestra que el interés de la empresa por la siderúrgica se había manifestado antes de la subasta.

El Registro Público de Comercio permite consultar información corporativa mediante el Sistema Integral de Gestión Registral. Entre los datos que pueden revisarse se encuentran sociedades, folios mercantiles electrónicos y nombres de socios, aunque parte de la documentación histórica puede permanecer en archivos físicos.

Por ello, conocer con precisión quiénes integran CIESA requiere revisar las inscripciones correspondientes a su folio mercantil. Esa documentación permitiría establecer sus socios, administradores, poderes, modificaciones de capital y cambios realizados a su objeto social.

Qué se conoce de CIESA y qué permanece pendiente

Hasta ahora se puede establecer que CIESA existe desde 2002 y que en 2014 incorporó actividades mineras a su objeto social. También está documentada su participación como uno de los seis postores precalificados en el procedimiento de AHMSA y MINOSA.

Asimismo, se conoce públicamente la oferta de mil 400 millones de dólares presentada para adquirir los activos de la siderúrgica. Sin embargo, la existencia de esa postura no acredita por sí misma la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios para concretarla.

Tampoco está comprobado mediante documentación independiente que el contrato de mineral de hierro de 2021 haya sido ejecutado en su totalidad. Para establecerlo sería necesario encontrar evidencia comercial, bancaria, aduanera y logística que confirme la operación.

La información disponible tampoco permite determinar quién aportaría los recursos para la adquisición de AHMSA, qué instituciones financieras participarían, cuánto capital adicional se destinaría a la reactivación ni cuál sería la estructura accionaria definitiva de la empresa que asumiría los activos.

La garantía establecida por el proceso judicial y la documentación que los postores deben presentar serán elementos relevantes para determinar la capacidad financiera de cada participante. También tendrán importancia los estados financieros y los documentos que acrediten el origen y disponibilidad de los recursos.

El Registro Público de Comercio puede aportar información adicional sobre la trayectoria corporativa de CIESA. La revisión de sus registros permitiría conocer modificaciones societarias, movimientos de capital, socios y representantes, datos necesarios para determinar quién controla actualmente la compañía.

Mientras esa información no sea corroborada documentalmente, la oferta de mil 400 millones de dólares debe entenderse como una postura presentada dentro del procedimiento judicial y no como una prueba definitiva de solvencia.

Para trabajadores y acreedores de AHMSA, la diferencia resulta relevante. Una cosa es presentar una oferta para adquirir los activos de la siderúrgica y otra acreditar que existen los recursos suficientes para concretar la compra y financiar posteriormente su recuperación.

Un antecedente judicial aparece vinculado con José Arturo Domínguez

En los registros judiciales también aparece un antecedente relacionado con una persona identificada como José Arturo Domínguez Arteaga. Se trata del expediente 55/2026, registrado como juicio de amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.

Domínguez Arteaga aparece como actor dentro de ese procedimiento, en el que existen acuerdos registrados entre enero y marzo de 2026. Sin embargo, la información pública consultada no permite establecer con precisión el contenido completo del expediente ni la protección federal solicitada.

Ese antecedente requiere una revisión directa del expediente para determinar su naturaleza, los actos reclamados y las autoridades involucradas. Mientras esos elementos no sean corroborados, no permite establecer una relación adicional con la operación de CIESA o con el proceso de adquisición de AHMSA.

La radiografía disponible muestra así una empresa con antecedentes corporativos desde 2002, actividades mineras incorporadas formalmente desde 2014 y una participación actual en el proceso de adquisición de AHMSA. La principal incógnita permanece en la capacidad financiera para respaldar la oferta y posteriormente reactivar la siderúrgica.

En ese punto, la documentación del proceso judicial tendrá un peso determinante. La garantía, la acreditación de los fondos y la estructura financiera que respalde la postura permitirán establecer si la oferta de CIESA puede avanzar más allá de la propuesta presentada en la subasta.