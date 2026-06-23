Cierran quinta en Torreón tras detectar actividad nocturna

El director de Inspección y Verificación Municipal, Pablo Fernández Llamas, señaló que estas acciones tienen un carácter preventivo

La madrugada del pasado domingo fue clausurada una quinta ubicada en la colonia Zaragoza Sur de Torreón.

Durante una inspección realizada por personal de la dependencia, se detectó que el establecimiento continuaba operando fuera del horario autorizado, registrándose actividad a las 04:20 horas.

Detectan irregularidades durante la inspección

Además, durante la diligencia se presentó obstrucción a la labor de los inspectores, ya que se constató la presencia de personas al interior del inmueble sin que se atendieran los llamados realizados por el personal para efectuar la revisión correspondiente.

Asimismo, los responsables del lugar no exhibieron la licencia de funcionamiento vigente ni el permiso especial para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, documentos obligatorios para este tipo de establecimientos.

Buscan garantizar seguridad y legalidad en establecimientos

El director de Inspección y Verificación Municipal, Pablo Fernández Llamas, señaló que estas acciones tienen un carácter preventivo y buscan garantizar que los espacios destinados a la convivencia social operen bajo las condiciones de seguridad y legalidad que establecen los reglamentos municipales.

Indicó que este tipo de medidas tienen como objetivo proteger a los usuarios, así como verificar que los establecimientos cumplan con las disposiciones vigentes.

Finalmente las autoridades procedieron a colocar los sellos de clausura en el lugar.