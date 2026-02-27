Cierran preinscripciones con espacios disponibles en preescolar

Se detalló que la disponibilidad se concentra en los primeros grados de jardín de niños, donde históricamente se registra menor demanda

Al concluir el periodo oficial de preinscripciones este viernes para el ciclo escolar 2026–2027, Coahuila mantiene alrededor de 12 mil espacios vacantes en nivel preescolar, principalmente en primero y segundo grado, informó la subsecretaria de Educación, María del Carmen Ruiz Esparza.

Vacantes se concentran en primeros grados de jardín de niños

La funcionaria detalló que la disponibilidad se concentra en los primeros grados de jardín de niños, donde históricamente se registra menor demanda debido a que el primer año no es obligatorio y muchas familias optan por mantener a los menores en casa.

Explicó que, pese a esta baja matrícula, el estado cuenta con infraestructura suficiente para atender la demanda educativa en todas las regiones, incluyendo zonas con alta movilidad laboral como el sureste y La Laguna.

Movilidad laboral y atención educativa en regiones clave

En el caso de la región lagunera, señaló que durante las temporadas agrícolas se registra la llegada temporal de familias jornaleras, lo que se atiende mediante aulas móviles instaladas en los puntos donde laboran los padres de familia.

En contraste, municipios industriales como Ramos Arizpe presentan migración permanente, pero hasta el momento no se reportan problemas de saturación en planteles.

Fenómeno nacional en matrícula de preescolar

Ruiz Esparza subrayó que la disminución en la matrícula de preescolar es un fenómeno nacional, particularmente en primer grado.

“Muchos padres consideran que sus hijos aún son pequeños y prefieren que permanezcan en casa bajo el cuidado de la familia”, indicó.

No obstante, enfatizó que el nivel preescolar es fundamental para el desarrollo socioemocional, cognitivo y de habilidades básicas que facilitan la transición a la primaria.

Asignación continua y proyección de matrícula

La subsecretaria añadió que, aunque el proceso formal de preinscripciones concluye esta semana, los espacios disponibles continuarán asignándose a través de los mecanismos ordinarios de inscripción, garantizando el derecho constitucional a la educación para todos los menores en la entidad.

Asimismo, anticipó que para el próximo ciclo escolar se proyecta un ligero incremento en la matrícula de primaria y secundaria, mientras que en preescolar el reto principal continúa siendo incentivar la inscripción en los primeros grados.