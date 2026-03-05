Cierran oficinas agrarias en Coahuila y dejan trámites en el aire

Durante una visita realizada por Info 7 Coahuila, se constató que ambos inmuebles permanecen cerrados y prácticamente abandonados

El cierre de las oficinas del Registro Nacional Agrario (RAN) y de la Procuraduría Agraria en Coahuila ha dejado sin atención a cientos, e incluso miles de personas que requieren realizar trámites relacionados con la tenencia de la tierra.

De acuerdo con usuarios afectados, actualmente no hay servicio ni orientación para quienes buscan dar seguimiento a procedimientos legales o administrativos en materia agraria.

Las oficinas de la Procuraduría Agraria, ubicadas sobre la calle Corona, así como las del RAN, en Venustiano Carranza, fueron desalojadas presuntamente por la falta de pago de renta a los propietarios de los edificios, situación que habría derivado en la suspensión total de actividades.

La falta de operación de estas dependencias federales mantiene detenidos numerosos trámites vinculados a terrenos ejidales y parcelas, afectando directamente a campesinos y pequeños propietarios que dependen de estas instancias para regularizar su situación jurídica.

Usuarios señalaron que la problemática obedece a la falta de responsabilidad y recursos por parte de autoridades federales para mantener abiertas las oficinas, lo que ha generado incertidumbre y retrasos significativos en procesos legales agrarios.