Cierran circulación hacia Saltillo por volcadura en carretera 57

Paramédicos de Capufe valoraron al conductor en el lugar y confirmaron que no presentaba lesiones pese a los daños en el tractocamión.

La circulación hacia Saltillo fue cerrada temporalmente en la carretera Federal 57, luego de que un tráiler cargado con aguacates volcara en el kilómetro 215, dentro del tramo Puerto México-Carbonera.

El accidente ocurrió cuando el operador transitaba por una curva y, por causas que no fueron precisadas, perdió el control del tractocamión, que se desplazó hacia el costado izquierdo hasta impactarse contra la barrera de contención.

Afectación vial y abanderamiento en la zona

A consecuencia del choque, la unidad de carga terminó volcada, mientras que parte de la mercancía quedó a la espera de ser retirada mediante el apoyo de otro vehículo para realizar el traspaleo.

Ante el riesgo de que otros automovilistas se vieran involucrados en un segundo accidente, personal de la carretera, Capufe y Guardia Nacional se movilizaron para coordinar las acciones de seguridad y restringir el paso de vehículos con dirección a Saltillo.

Valoración médica y maniobras de retiro

Paramédicos de Capufe revisaron al conductor en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones, por lo que el percance no dejó personas heridas. Los daños se concentraron en el tractocamión, la barrera de contención y las afectaciones a la circulación.

Las autoridades permanecieron en el sitio en espera del camión que recibiría la carga de aguacates, para posteriormente realizar las maniobras con grúas y retirar la unidad siniestrada, con el objetivo de restablecer el tránsito por ese tramo carretero.