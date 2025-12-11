Cierra Saltillo 2025 con más de 15 mdd en inversiones hoteleras

Las inversiones reflejan la expectativa positiva rumbo a 2026, año en el que se prevé un repunte significativo del flujo turístico

La región sureste de Coahuila cerrará este 2025 con una inversión superior a los 15.3 millones de dólares destinada a la ampliación y remodelación de hoteles, en un proceso de modernización acelerada rumbo al incremento turístico previsto por el Mundial 2026.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, estos recursos corresponden únicamente al sector hotelero de Saltillo, donde se registraron 373 habitaciones nuevas o completamente renovadas durante el año.

Entre los proyectos de mayor impacto se encuentran la transformación del antiguo Quinta Real, ahora Casa Mayor Hotel Hacienda, con una inversión de 1.7 millones de dólares y 46 habitaciones remodeladas; la intervención del complejo Homewood/Home2 Suites, que representó 6.9 millones de dólares; la renovación integral del Hotel Wyman, que modernizó 101 habitaciones con una inversión de 5 millones de dólares; y la actualización del Hotel Imperial, que destinó 2.1 millones de dólares para rehabilitar 72 habitaciones.

El crecimiento del sector ha generado alrededor de 240 empleos directos y más de 2,200 empleos indirectos, impulsados por la demanda de servicios complementarios como lavandería, alimentos, papelería, productos de limpieza, mantenimiento y proveeduría industrial.

Dávila Rodríguez señaló que estas inversiones reflejan la expectativa positiva rumbo a 2026, año en el que se prevé un repunte significativo del flujo turístico.

Actualmente las reservaciones en Saltillo rondan apenas el 5%, pero el sector anticipa que el incremento comenzará a partir de enero, conforme avance la planeación de viajes con motivo del Mundial.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles calcula que el evento deportivo dejará una derrama económica superior a los 4 mil 500 millones de pesos en Coahuila, beneficiando principalmente a las regiones Sureste y Laguna.

Sin embargo, el vicepresidente advirtió que, pese al dinamismo en inversiones, el turismo de negocios se redujo entre 30 y 40% durante 2025, afectado por la desaceleración industrial, la incertidumbre arancelaria y la disminución de viajes corporativos.

El empresario hotelero señaló que, empresas de de la región, han recortado personal y limitado traslados, lo que ha impactado directamente en la ocupación hotelera tradicional.

El sector confía en que la combinación del Mundial, el fortalecimiento de la oferta turística y la reactivación económica pueda revertir esta tendencia en 2026, mientras los hoteles continúan apostando por mejorar su infraestructura para competir con estándares nacionales e internacionales.