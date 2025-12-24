Cierra Javier Díaz entregando obra en Las Margaritas

Javier Díaz afirmó que el trabajo no se detendrá y que en 2026 continuará visitando cada rincón de Saltillo, impulsando más obras, programas y acciones

Con la entrega de obras de pavimentación en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo, Javier Díaz dio por concluido el año 2025 destacando resultados tangibles en materia de infraestructura urbana.

Se trata de la pavimentación con concreto asfáltico de cuatro calles, una obra solicitada por las y los vecinos del sector, que permitirá mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a las familias que transitan diariamente por la zona.

Durante el recorrido, el funcionario señaló que estas acciones forman parte de un compromiso permanente con las colonias de la ciudad, priorizando aquellas obras que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Vecinos del sector reconocieron que la pavimentación era una necesidad añeja, ya que las condiciones de las vialidades complicaban el tránsito y generaban riesgos, especialmente en temporada de lluvias.

Finalmente, Javier Díaz afirmó que el trabajo no se detendrá y que en 2026 continuará visitando cada rincón de Saltillo, impulsando más obras, programas y acciones en beneficio de la población.

Aseguró que el próximo año se iniciará con el mismo ritmo de trabajo, reforzando la cercanía con la gente y dando continuidad a proyectos que respondan a las necesidades reales de las comunidades.