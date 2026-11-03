Cientos de familias recuerdan a sus difuntos con flores y música

Visitantes en los panteones San Ignacio y San Nicolás de Tolentino decoraron tumbas con flor de cempasúchil y música en el Día de Muertos.

Entre el sonido de un acordeón, las flores de cempasúchil y los recuerdos de quienes ya partieron, cientos de familias acudieron este lunes a los panteones San Ignacio y San Nicolás de Tolentino, en Ramos Arizpe, para conmemorar el Día de Muertos, una tradición que convirtió los cementerios en lugares de encuentro entre generaciones.

Desde distintos puntos del municipio llegaron familias cargando ramos de flores, cubetas con agua y artículos de limpieza. Algunas se reunieron alrededor de las tumbas para conversar, otras permanecieron en silencio frente a las lápidas, mientras las melodías de músicos norteños acompañaban el recorrido entre los sepulcros.

Testimonios y vivencias familiares en los camposantos

El intenso sol no impidió que los visitantes cumplieran con esta tradición. María del Robles acudió para recordar a los abuelos de su esposo, como lo hace cada año, convencida de que ni el frío ni el calor son motivos para dejar de visitar a sus seres queridos.

Para otros, el reencuentro estuvo marcado por la nostalgia de una ausencia prolongada. Rosalva regresó a visitar la tumba de su esposo, fallecido hace 16 años, después de aproximadamente una década sin acudir al cementerio debido a problemas de salud y otras circunstancias personales. Esta vez llevó flores y encontró en la visita una oportunidad para revivir los momentos compartidos.

Entre las historias de la jornada destacó la de Juan Antonio Padilla, quien celebró su cumpleaños visitando a sus abuelos. Desde pequeño, cada año acudía al panteón acompañado de su familia, una costumbre que con el paso del tiempo terminó formando parte de su propia celebración. Ahora, junto con su esposa, mantiene viva esa tradición que comenzó durante su infancia.

En otro punto del cementerio, Alexis Jiménez recordó a su abuela acompañado de familiares. Entre los recuerdos que conserva sobresalen las enseñanzas que recibió de ella y los abrazos que compartían en casa, gestos cotidianos que con los años adquirieron un significado especial.

Labores de mantenimiento, oraciones y ambiente festivo

Las labores de limpieza también formaron parte de la jornada. Algunas familias retiraron tierra y residuos acumulados, lavaron lápidas y acomodaron flores frescas. Otras dedicaron tiempo a rezar frente a las tumbas, en un ambiente donde la tristeza por la ausencia se mezcló con la tranquilidad de reunirse nuevamente en familia.

Enrique Rodríguez Martínez acudió con sus hermanas y su cuñado para visitar a sus padres y abuelos. Como cada año, limpiaron las sepulturas y rezaron un rosario, una práctica familiar con la que mantienen presente el recuerdo de quienes consideran que ahora descansan.

Francisco Paulino Lara también dedicó el día a visitar a su padre y a su madre. Acompañado de su esposa, sus hijas y otros familiares, aprovechó un día de vacaciones para limpiar y lavar las lápidas, una actividad que realizan cada año como muestra de cariño y respeto.

En distintos sectores de los cementerios, las flores anaranjadas y amarillas contrastaban con las cruces de madera y las tumbas de concreto. Algunas familias colocaron arreglos religiosos y otras permanecieron sentadas junto a los sepulcros, mientras grupos musicales interpretaban canciones en memoria de los fallecidos.

La música norteña, los abrazos entre familiares y las conversaciones frente a las tumbas dieron a la jornada un ambiente de convivencia. Para algunos visitantes, el Día de Muertos representó el regreso a un lugar que no frecuentaban desde hacía años; para otros, la continuidad de una costumbre que han transmitido de padres a hijos.

Así transcurrió el 2 de noviembre en los panteones de Ramos Arizpe, donde cientos de familias encontraron entre flores, oraciones y recuerdos una manera de mantener presentes a sus seres queridos, demostrando que la memoria familiar permanece viva mucho después de la despedida.