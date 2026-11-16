La edición 2026 del Buen Fin contempla ventas estimadas por 235 mil millones de pesos, con un crecimiento proyectado de 7.3 por ciento

Cientos de personas acudieron durante el fin de semana a los establecimientos del primer cuadro de Saltillo y a los centros comerciales para aprovechar los descuentos del Buen Fin 2026, una campaña que mantiene expectativas de ventas por aproximadamente 3 mil 800 millones de pesos en la región Sureste de Coahuila.

Desde las zonas comerciales del Centro Histórico hasta las plazas comerciales de la ciudad, los consumidores recorrieron tiendas de ropa, calzado, artículos para el hogar, tecnología y electrodomésticos en busca de promociones y facilidades de pago.

Canaco estima crecimiento de 5.5 por ciento en ventas

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Saltillo estimó una derrama económica regional de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos durante esta edición, lo que representaría un incremento de 5.5 por ciento respecto al año anterior.

En la región Sureste se contempla la participación de aproximadamente 6 mil 200 establecimientos comerciales, que buscan incrementar sus ventas mediante descuentos, promociones bancarias y opciones de financiamiento.

El movimiento de compradores también se extendió a los centros comerciales, donde las promociones del Buen Fin coincidieron con las compras anticipadas para la temporada navideña.

Ramos Arizpe prevé ventas por 12 millones de pesos

En Ramos Arizpe, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Mario Aguirre Rangel, informó que los establecimientos participantes esperan alcanzar ventas por aproximadamente 12 millones de pesos durante los cinco días de promociones.

La proyección representa un crecimiento estimado de entre 10 y 15 por ciento para los negocios locales, que buscan aprovechar el aumento en la demanda de productos y servicios durante esta temporada.

El dirigente empresarial destacó las expectativas de los comerciantes de Ramos Arizpe ante la afluencia de consumidores, particularmente en establecimientos que ofrecen descuentos directos y promociones especiales.

Buen fin concluye el 17 de noviembre

A nivel nacional, la edición 2026 del Buen Fin contempla ventas estimadas por 235 mil millones de pesos, con un crecimiento proyectado de 7.3 por ciento y la participación de aproximadamente 200 mil establecimientos.

La campaña comercial comenzó el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17, por lo que los negocios de Saltillo y Ramos Arizpe todavía tendrán dos días para aprovechar la afluencia de consumidores.

Las cifras regionales corresponden a expectativas de ventas del sector comercial y no a resultados definitivos, que podrán conocerse una vez concluida la campaña.