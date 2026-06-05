Ciclistas piden a autoridades de Saltillo mayor seguridad

Luego de la agresión e intimidaciones que sufrió un grupo de ciclistas por parte de un taxista, la asociación “Lentos, pero Imparables”, exigió más seguridad

Luego de la agresión e intimidaciones que sufrió un grupo de ciclistas por parte de un taxista la semana pasada, integrantes de la asociación “Lentos pero Imparables” convocaron a autoridades de seguridad municipal y de la Fiscalía General del Estado a una reunión pública para solicitar mayores condiciones de seguridad durante sus recorridos nocturnos por Saltillo.

Jesús Rodríguez, integrante de la agrupación, informó que este viernes 5 de junio a las 20:00 horas realizarán una concentración en la Plaza de las Ciudades Hermanas, donde buscarán exponer testimonios de ciclistas que han sido víctimas de incidentes viales, agresiones y actos de hostigamiento mientras realizan actividades recreativas y deportivas en la ciudad.

Explicó que la principal petición consiste en que las autoridades analicen la posibilidad de brindar acompañamiento mediante patrullas y motociclistas durante algunos de los recorridos que realizan cada semana, especialmente después del incidente ocurrido recientemente con un operador del transporte público.

La agrupación, conformada por familias, mujeres, adultos mayores y menores de edad, lleva siete años realizando rodadas nocturnas por distintos sectores de Saltillo con el objetivo de promover la actividad física, la convivencia y el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad.

Aunque reconoció que durante ese tiempo han enfrentado bloqueos, caídas provocadas por maniobras de conductores y otras situaciones de riesgo, señaló que la agresión registrada el pasado viernes fue una de las más delicadas debido a que incluyó insultos y amenazas directas contra los participantes.

Rodríguez indicó que ya sostuvieron conversaciones con mandos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes manifestaron disposición para apoyar con unidades de acompañamiento cuando exista una solicitud formal. Añadió que también esperan la asistencia de representantes de la Fiscalía y del Comisionado de Seguridad para conocer de primera mano las inquietudes del sector ciclista.

Los organizadores hicieron extensiva la invitación a deportistas, corredores y usuarios de espacios públicos para sumarse al encuentro, al considerar que la seguridad vial es una demanda compartida por quienes realizan actividades recreativas en la vía pública.