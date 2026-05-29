Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe

Las autoridades informaron que al momento de la atención el hombre se encontraba solo y sin pertenencias, por lo que no fue identificado de inmediato

Un hombre de entre 27 y 30 años de edad resultó con un traumatismo craneoencefálico severo luego de sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por calles de la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.

El incidente movilizó a elementos de Bomberos y paramédicos de Ramos Arizpe hacia el cruce de las calles Justo Sierra y Gustavo Díaz Ordaz, donde localizaron al lesionado tendido sobre la vía pública junto a una bicicleta color azul.

Hombre aparentemente perdió el control de su bicicleta

De acuerdo con los primeros reportes, testigos señalaron que el hombre aparentemente perdió el control y cayó mientras circulaba por la zona.

Al arribar al lugar, paramédicos detectaron que presentaba lesiones graves en la cabeza, por lo que fue trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero para recibir atención médica especializada.

Las autoridades informaron que al momento de la atención el hombre se encontraba solo y sin pertenencias, por lo que no fue posible identificarlo de inmediato.

Instan a extremar precauciones al circular con bicicleta

El lesionado vestía playera azul, short negro y tenis negros al momento del accidente.

Corporaciones de auxilio reiteraron el llamado a extremar precauciones al circular en bicicleta, especialmente en vialidades urbanas y durante horarios de poca visibilidad o tráfico vehicular.