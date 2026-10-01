Christian Escobedo encabeza instalación del Consejo Local del INE

Durante la sesión ordinaria del Consejo Local se presentó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027

Christian Viviana Escobedo Loya asumió formalmente como Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila y encabezó este miércoles 30 de septiembre la instalación del Consejo Local rumbo al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, para la elección de Diputados Federales.

Escobedo Loya rindió protesta durante una sesión extraordinaria de la Junta Local Ejecutiva, luego de resultar ganadora del Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional. Su nombramiento entró en vigor desde el 29 de septiembre.

Presentan calendario del proceso electoral

Durante la sesión ordinaria del Consejo Local se presentó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, así como los calendarios de coordinación con la elección local concurrente.

También se revisaron la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, el avance del convenio de coordinación entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila, la convocatoria para observadores electorales y el procedimiento para determinar el número y ubicación de casillas.

Otro de los puntos abordados fue la integración de los Consejos Distritales de Coahuila, incluidos los plazos del procedimiento y la identificación de vacantes de consejerías electorales.

Inicia conducción de los trabajos del INE en Coahuila

El Consejo Local analizó además los lineamientos para la actualización del Padrón Electoral y las Listas Nominales, así como acuerdos internos para el funcionamiento del organismo durante el proceso electoral.

Con esta sesión, Escobedo Loya inició formalmente la conducción de los trabajos del INE en Coahuila para la elección federal de 2027 y su coordinación con el proceso local.