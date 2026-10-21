Choque provoca volcadura y deja tres lesionados en Ramos Arizpe

Tres personas resultaron lesionadas: el conductor del Vento con traumatismo craneoencefálico severo, y dos ocupantes de la camioneta con golpes

Un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe dejó tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de que una camioneta Tiggo 7 Pro volcara tras ser impactada por otro vehículo.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que el accidente ocurrió a la altura del establecimiento dedicado a la venta de pollo, donde elementos de emergencia localizaron la camioneta volcada sobre la vialidad.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por testigos, un automóvil Volkswagen Vento de color gris, con placas de circulación WXB-845-D, habría impactado por la parte trasera a la camioneta, provocando que su conductor perdiera el control y la unidad terminara volcada.

Uno de los lesionados presenta traumatismo craneoencefálico severo

El reporte de Protección Civil establece que un hombre que viajaba en el Volkswagen Vento sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue clasificado en código rojo debido a la gravedad de sus lesiones.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al hospital del ISSSTE para recibir atención médica especializada.

En la camioneta Tiggo 7 Pro viajaban un hombre de 35 años y una mujer de 29 años, quienes resultaron con múltiples golpes y contusiones.

Ambos fueron clasificados en código amarillo y trasladados a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración y atención hospitalaria.

Bomberos realizan labores de seguridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para realizar maniobras de eliminación de riesgos y prevenir incidentes adicionales derivados del accidente.

Las labores de los cuerpos de emergencia se concentraron en la atención de los tres lesionados y el aseguramiento de las condiciones de seguridad en el área donde quedaron las unidades involucradas.

La versión preliminar apunta a un impacto por alcance como origen de la volcadura, mientras que las autoridades correspondientes deberán establecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.