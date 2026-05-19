Choque múltiple en Ramos Arizpe deja una lesionada

Un choque entre tres vehículos generó un conato de incendio y dejó una mujer lesionada, lo que obligó la intervención de bomberos y paramédicos

Un accidente múltiple entre al menos tres vehículos provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en el tramo de subida del puente frente a la carretera Los Pinos, con dirección de Ramos Arizpe hacia Saltillo.

Durante el percance, uno de los automóviles presentó un conato de incendio en el área del motor, situación que obligó a elementos de Protección Civil y Bomberos a intervenir de inmediato para enfriar la unidad y evitar que las llamas se propagaran.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe brindaron atención prehospitalaria a los involucrados en el choque, donde participaron dos vehículos de manera directa y se evaluó a una mujer, un hombre y un menor de edad.

Una mujer de 44 años tuvo que ser trasladada al hospital del ISSSTE para valoración médica debido a las lesiones que presentaba tras el impacto.

El accidente generó tráfico lento en la zona mientras elementos de emergencia realizaban las maniobras de atención y retiro de unidades involucradas.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.