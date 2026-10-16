Choque múltiple en la Zona Centro dejó un lesionado

Paramédicos auxiliaron a un motociclista de 30 años en Reforma y Urdiñola tras un percance que involucró a tres vehículos.

Un motociclista resultó lesionado durante un accidente en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola, en la Zona Centro de Saltillo, Coahuila, donde estuvieron involucrados una motocicleta, un automóvil Nissan Versa y una camioneta Mitsubishi.

El motociclista fue identificado como José Ángel Garay Bonilla, de 30 años, quien circulaba por la calle Urdiñola. A un costado transitaba un Nissan Versa conducido por Emilio Nuncio Rodríguez, de 53 años.

De acuerdo con los primeros datos de los peritajes viales, una camioneta se atravesó en el cruce y provocó el impacto contra la motocicleta, la cual posteriormente chocó contra la parte lateral del Nissan Versa.

La tercera unidad involucrada era una camioneta Mitsubishi conducida por Miguel Alejandro Ponce Morales, de 37 años. De manera preliminar, se señaló que el conductor presuntamente pasó el semáforo en rojo cuando circulaba por Paseo de la Reforma.

Paramédicos de la Cruz Roja Delegación Saltillo acudieron al lugar para valorar a José Ángel Garay y determinar la gravedad de las lesiones, además de establecer si necesitaba ser trasladado a una unidad hospitalaria.

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, tomaron conocimiento del percance y recabaron información para reconstruir la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.