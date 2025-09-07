Choque frontal entre pipa y camioneta deja dos mujeres sin vida

El accidente ocurrió sobre la carretera con dirección a General Cepeda, donde un menor de 8 años resultó herido de gravedad

Dos mujeres perdieron la vida este sábado en un choque frontal entre una camioneta familiar y una pipa de PEMEX en el kilómetro 13 de la carretera a General Cepeda, en el tramo La Rosa–General Cepeda.

De acuerdo con los primeros reportes, un menor de 8 años resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Tras el impacto, unidades de bomberos de Saltillo y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para rescatar a las personas prensadas y brindar apoyo a los heridos.

La Policía Estatal, con apoyo de la Policía Municipal, mantuvieron cerrada la vialidad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El siniestro generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y ocasionó afectaciones viales en la zona.